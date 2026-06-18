Faut-il faire le deuil du jeu à la brésilienne ?

Pour son entrée en lice lors de ce Mondial, le Brésil a plus inquiété ses supporters qu’autre chose. Un match nul (1-1) face au Maroc et les questions sur le niveau de la Seleção sont à nouveau sur la table. Mais le constat va bien au-delà du résultat. Si les gestes techniques et les dribbles fantasques des stars brésiliennes ont marqué des générations entières, ce football spectaculaire n’a plus l’air de pointer le bout de son nez aujourd’hui. Alors, où est passé l’ADN du Brésil ?

00h45, dans la nuit de samedi à dimanche. Lucas Paquetá réalise un sombrero sur son adversaire marocain. Ce sera le seul geste fantasque réalisé par un Brésilien lors de cette première sortie en terre américaine face aux Lions de l’Atlas (1-1). C’est bien maigre quand on repense à tous ces joueurs de la Seleção qui dansaient avec le ballon et enrhumaient les défenseurs avec un simple jeu de jambes dont eux seuls détenaient le secret pendant une cinquantaine d’années. Pelé, Ronaldinho, Ronaldo (le vrai) et consorts possédaient un don avec le ballon qui faisait rêver la planète entière avec cet irrésistible joga bonito . Un style de football radicalement différent de ce qu’on connaissait en Europe, puisant ses racines dans la culture populaire brésilienne.

L’art de la feinte

Pour comprendre les origines de ce concept footballistique, il faut aller chercher du côté du deuxième sport national au Brésil : la capoeira, et plus précisément dans l’un de ses mouvements fondateurs, la ginga . Arrivée au XVI e siècle avec les esclaves venus d’Afrique, notamment d’Angola, et pratiquée dans la clandestinité, la capoeira a été pour les Afro-Brésiliens une alternative face à l’interdiction de s’adonner aux arts martiaux, avant de devenir une source d’inspiration pour de nombreux footballeurs. Le roi Pelé lui-même l’a pratiquée dans son enfance. C’est là qu’intervient la ginga . D’après Bamba, professeur au club Jogaki à Paris, ce terme signifie symboliquement « la liberté » . Il s’explique : « Par le mouvement, je peux surmonter les difficultés de la vie. À l’époque de l’esclavage, maîtriser la ginga, c’était une façon que le maître les laisse tranquilles. » …

Propos de Bamba et Henouda recueillis par EM.

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com