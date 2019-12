Faut-il brûler Miss France ?

Les Miss France vivent-elles leurs dernières années de règne ? Entre les assauts des féministes, les critiques du showbiz parisien et l'ère post #MeToo qui n'incite guère au soutien de tels événements, la couronne de la plus belle femme de France devient de plus en plus lourde à porter? Même la gardienne du temple, Geneviève de Fontenay, trouve que le concours s'est mué en vaste foire au détriment de la décence avec l'utilisation massive du bikini ?le « bi-cul-nu », comme elle l'appelle. Sans compter l'idée d'élire un jour une candidate transgenre qui a fini par rajouter de l'huile sur le feu?Alors, ringarde Miss France ? Les associations féministes en sont convaincues, à l'image des responsables d'Osez le féminisme ! qui dénoncent chaque année un concours misogyne et sexiste, qui réduit la femme à un rôle de « potiche ». « Où est la diversité physique dans cette compétition ? s'interroge l'association. A-t-on déjà vu une femme remporter ce concours en faisant un 44 ? Ce concours, en promouvant un modèle de beauté irréaliste, comme la mode ou les publicités sexistes, alimente chez les femmes complexes et haine de soi. » Et de critiquer également l'octroi cette année d'une subvention de 150 000 euros par la mairie de Marseille contre les 48 000 euros alloués aux 16 associations ?uvrant pour les droits des femmes dans la ville. « La promotion du sexisme n'est pas dans les prérogatives d'une institution...