Faut-il arrêter de manger de la viande pour être meilleur sur le terrain ?

Faut-il arrêter de manger de la viande - et même bannir tous les produits d'origine animale - pour être meilleur sur le terrain ? Certains footballeurs remettent en question leur alimentation après avoir vu le documentaire The Game Changers sur Netflix. Et il paraît que les pâtes lentilles corail, "elles sont bonnes".

Vidéo

Patrik Baboumian est une force de la nature. Il a déjà porté sur ses épaules un poids de 550 kg et l'a transporté sur dix mètres. Scott Jurek court dans les montagnes pendant des jours entiers. Il a parcouru le sentier des Appalaches du sud au nord en 46 jours, 8 heures et 7 minutes, soit le record du monde (avec assistance) pour cet ultra-marathon de 3 510 kilomètres aux États-Unis. Dotsie Bausch est la Jeannie Longo du cyclisme sur piste américain. Aux JO de Londres, elle a remporté, à 39 ans, une médaille d'argent lors de la poursuite par équipes féminine. Le point commun entre ces champions ? Ils ont adopté un régime végétalienet ils racontent dans le documentairecomment ce régime alimentaire sans viande ni aucun produit d'origine animale a été un facteur déterminant qui leur a permis d'accomplir ces performances exceptionnelles.est disponible sur Netflix depuis octobre dernier. Pour les sportifs et les sportives qui l'ont vu, le documentaire pose une question centrale : faut-il remettre en cause son alimentation pour améliorer ses performances ? Une question qui interroge forcément dans les vestiaires des clubs de football. Comme à Dunkerque, chez l'actuel leader du National. ", pose Dimitri Boudaud, qui vient de fêter ses 33 ans.