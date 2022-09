Fausses accusations contre Garrido et Corbière: un ex-collaborateur de Lagarde mis en examen

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 lors d'un conseil national extraordinaire du parti à Vincennes ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'enquête sur les fausses accusations du Point ayant visé les députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière accélère: les investigations ont été confiées jeudi à un juge d'instruction et un premier suspect, un ex-collaborateur du patron de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, a été mis en examen.

A l'issue de sa garde à vue débutée mardi, l'homme a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d'identité ou de données personnelles et recel de vol et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué une source judiciaire.

Cet homme, Rudy Succar, est "une sorte d'homme de main" de Jean-Christophe Lagarde, selon une source proche du dossier. Son nom est mentionné comme l'un des trois collaborateurs de l'ancien député UDI lors de sa dernière mandature, sur le site internet de l'Observatoire citoyen de l'activité parlementaire.

Aucun détail n'a été donné sur le rôle qu'il est soupçonné d'avoir joué dans cette affaire. Son avocate n'a pas souhaité s'exprimer.

Le parquet de Paris, qui avait lancé une enquête préliminaire le 29 juin, a ouvert jeudi matin une information judiciaire confiée à un juge d'instruction.

Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI et ex-député, battu par Raquel Garrido aux législatives en Seine-Saint-Denis en juin, avait été interpellé à son domicile mercredi matin.

Sa garde à vue a été levée dans la nuit de mercredi à jeudi sans poursuite à ce stade. Son avocat n'a pas souhaité réagir.

Un policier, Anouar Bouhadjela, aussi appelé Noam Anouar, a également été relâché sans poursuite à ce stade mercredi en fin de journée. Détaché à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis), il avait été placé en garde à vue la veille.

Cette ville d'environ 70.000 habitants est l'ancien fief de M. Lagarde dirigé depuis 2017 par son épouse Aude Lavail-Lagarde.

Raquel Garrido et Alexis Corbière posent le 24 mai 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

L'affaire a démarré au mois de juin, juste après le second tour des élections législatives, avec la publication sur le site internet du Point d'un article du journaliste Aziz Zemouri accusant indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papiers. Raquel Garrido et Alexis Corbière avaient aussitôt démenti fermement ces accusations. "Tout est faux", avaient-ils protesté.

Fait très rare, l'article avait été retiré dès le lendemain et le journal avait admis dans une adresse aux lecteurs qu'il s'était "révélé faux" et "mensonger".

Reconnaissant des défaillances dans ses "processus de contrôle interne", l'hebdomadaire a diligenté une enquête interne et M. Zemouri a été mis à pied fin juin.

- Plaintes -

Le couple Garrido-Corbière a déposé une plainte le 27 juin, suivis le lendemain par Aziz Zemouri et Jean-Christophe Lagarde.

Le journaliste vise dans sa plainte Anouar Bouhadjela et M. Lagarde, patron de l'UDI (Union des démocrates et indépendants) depuis 2014.

C'est, selon son récit, ce policier qui l'avait contacté fin mai pour le mettre en contact avec une femme prétendant être une aide ménagère, non déclarée et sans papiers, du couple Garrido-Corbière.

M. Bouhadjela lui avait indiqué travailler pour M. Lagarde, assure M. Zemouri dans sa plainte consultée par l'AFP. Le journaliste a récemment été entendu par les policiers, selon une source proche de l'enquête.

Pour Mes Nabila Asmane et Vincent Brengarth, les avocats de M. Bouhadjela, "la plainte de M. Zemouri est un écran de fumée pour se défausser de l'évidente absence d'investigations dont il a fait preuve, tout en crucifiant l'une de ses sources".

Le journaliste "a cherché à se protéger de la désapprobation en faisant feu de tous bois, même les plus irrationnels", ont dénoncé les deux conseils.

A l'annonce du placement en garde à vue de M. Largarde mercredi, Raquel Garrido s'est dite "satisfaite que l'enquête avance".

"Je rappelle que cette affaire dépasse de très loin simplement la diffamation ou l'injure. Il s'agit bien d'une atteinte au droit pénal", a-t-elle ajouté sur BFMTV, espérant que "la justice aille au bout de son travail".

C'est la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) qui est chargée des investigations.

Le couple Garrido-Corbière a déposé en outre une seconde plainte en diffamation contre Aziz Zemouri et Le Point.