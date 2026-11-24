Fausse rétractation de Takieddine : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni renvoyés en procès

L'ancien président Nicolas Sarkozy (g) et son épouse Carla Bruni-Sarkozy quittent la salle d'audience lors de son procès en appel, sur des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, au palais de justice de Paris, le 7 avril 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy : l'ex-président de la République, son épouse Carla Bruni-Sarkozy et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand seront jugés en 2027 dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad Takieddine.

Ce renvoi survient alors que la cour d'appel de Paris rendra sa décision lundi à l'encontre de 10 prévenus, dont M. Sarkozy , dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.

L'affaire de la fausse rétractation du Franco-Libanais Takieddine, baptisée opération "Sauver Sarko", est directement liée à ce dossier libyen.

Les onze mis en examen, tous renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, sont soupçonnés d'avoir voulu tromper la justice en utilisant des moyens frauduleux pour innocenter Nicolas Sarkozy : Ziad Takieddine, décédé au Liban en septembre 2025, avait retiré ses accusations en novembre 2020 avant, deux mois plus tard, d'incriminer à nouveau M. Sarkozy.

Selon le calendrier prévisionnel, le procès aura lieu du 3 novembre au 2 décembre 2027.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni seront jugés pour "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée" et "recel de subornation de témoin", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

La "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand, le 24 avril 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Michèle Marchand, dite "Mimi Marchand", devra elle répondre de "subornation", "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée" et "en vue de préparer des faits de corruption de personnels judiciaires étrangers".

Me Paul Mallet, conseil de Carla Bruni, n'a pas souhaité réagir. Les avocats de Nicolas Sarkozy et Mimi Marchand n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Ces trois prévenus encourent une peine maximale de dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

"La vérité"

Le sulfureux Ziad Takieddine a été à l'origine, à partir de 2011, des accusations de financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. En 2012, il avait assuré à la presse qu'il s'agissait de "la vérité".

L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine au palais de justice de Paris, le 7 octobre 2019 ( AFP / Bertrand GUAY )

En 2016, il s'était auto-incriminé auprès de Mediapart : il affirmait avoir convoyé entre novembre 2006 et début 2007 "cinq millions d'euros" dans des valises lors de trois voyages entre Tripoli et Paris, remis en deux fois à Claude Guéant, directeur de cabinet de M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, mais aussi à l'ancien chef de l'Etat lui-même.

Ces derniers avaient farouchement démenti. Nicolas Sarkozy avait constamment vilipendé celui qu'il qualifiait de "grand manipulateur".

Ziad Takieddine avait été mis en examen dans cette enquête sensible.

Puis, revirement, dans une interview à BFMTV et Paris-Match en novembre 2020, il était revenu sur ses accusations en déclarant que M. Sarkozy n'avait "pas touché un centime" de la part du dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

"Tromper les magistrats"

Dans son ordonnance de renvoi dont l'AFP a eu connaissance, les juges estiment que Nicolas Sarkozy comme son épouse ont participé à une entente en vue d'une escroquerie en bande organisée, en organisant l'interview de Ziad Takieddine afin de "tromper les magistrats ayant à statuer" dans l'affaire du financement libyen de la campagne.

Leur objectif : les conduire à prendre des décisions "déchargeant les personnes mises en examen de toutes conséquences pénales".

Carla Bruni-Sarkozy (c) arrive au Palais de justice de Paris, le 7 avril 2026 lors du procès en appel de son mari, l'ancien président Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir sollicité un financement libyen pour sa campagne électorale de 2007 ( AFP / Thomas SAMSON )

L'ex-président est soupçonné d'avoir "bénéficié en connaissance de cause" de la subornation supposée de M. Takieddine, "revenu sur (ses) accusations (...) au moyen de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices".

Et, contrairement à ce qu'avait requis le parquet national financier (PNF), les juges ont estimé que Carla Bruni "en a également bénéficié".

"Pour une personnalité aussi célèbre, top model, chanteuse à succès, femme d'affaires, la condamnation de son mari pour des faits aussi sérieux que ceux reprochés à Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne ne peut avoir que des conséquences graves sur son image", estiment les magistrats instructeurs.

Carla Bruni est soupçonnée d'avoir demandé fin 2019 une ligne téléphonique occulte pour échanger avec Mimi Marchand sur l'opération Takieddine.

Clamant depuis 15 ans son innocence, le champion déchu de la droite a été condamné en première instance, en septembre 2025, à cinq ans de prison pour ce "pacte de corruption" avec la Libye. Cela lui a valu de devenir le premier ex-président de la République (2007-2012) incarcéré, pendant 20 jours.

En appel, sept ans de prison ont été requis à son encontre.