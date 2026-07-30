Fausse moustache et shopping : les drôle de méthodes de recrutement de Luis Campos

En fait, il faut juste s’inspirer de Salvador Dalí pour recruter des superstars. Grand artisan du back to back parisien en Ligue des champions, Luis Campos a eu le nez pour attirer Pacho ou encore João Neves… mais il a surtout eu la moustache.

Le conseiller sportif du PSG a avoué, lors d’une interview à la chaîne portugaise RTP , user de quelques méthodes peu communes pour recruter ses pépites : « Aujourd’hui, j’ai un visage mondialement connu, donc pour aller voir des matchs, je dois me déguiser avec des vêtements sombres, des bonnets. J’ai déjà mis une fausse moustache. Ce n’est pas le fait d’être reconnu qui me préoccupe, ni que les journalistes sachent que je suis là, c’est pour que les joueurs que j’observe ne soient pas au courant de ma présence. » …

EM pour SOFOOT.com