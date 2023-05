information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 10:10

Fatma Samoura : « Les diffuseurs doivent mettre plus de moyens » pour le Mondial féminin

Qui veut diffuser la Coupe du monde féminine ?

La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a exhorté les chaînes de télévision à mettre « un peu plus de moyens sur la table » et à accepter de « revenir à la table des négociations » , pour la diffusion de la Coupe du monde féminine, dans une interview à l’AFP. Le Mondial, qui doit se dérouler du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, n’a en effet toujours pas de diffuseur, faute d’accord financier. Ce problème concerne essentiellement certains pays européens, dont la France, alors que le Brésil, les États-Unis ou les Pays-Bas ont déjà acquis les droits de la compétition.…

GD pour SOFOOT.com