information fournie par So Foot • 30/09/2023 à 16:08

Farioli : « On croit parfois que les footballeurs sont des rockstars »

Un ouf de soulagement.

À la veille de la réception de Brest, l’entraîneur de l’OGC Nice s’est présenté en conférence de presse où il a d’abord souhaité s’exprimer sur ce qu’il s’est passé ce vendredi pour Alexis Beka Beka. « Ce n’est pas un avant-match comme les autres. L’épisode d’hier nous a tous touchés : le staff, l’équipe, le club, les supporters, et toutes les personnes du monde du football. Heureusement, on peut en parler d’une manière positive. Alexis va bien. Il est en sécurité, il est pris en charge. Ce que je voudrais souligner après ce qui s’est passé hier, c’est le travail extraordinaire de Sophie (Huguet) , notre psychologue, qui s’est occupée de lui ces trois derniers mois. Elle a vécu la situation avec une grande sensibilité et un grand courage » , a résumé le technicien italien.…

AL pour SOFOOT.com