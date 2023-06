information fournie par So Foot • 30/06/2023 à 21:29

Farioli nouvel entraîneur de l’OGC Nice

Le successeur de Didier Digard est connu.

Ça devait être Régis Le Bris. Et finalement, ça sera l’Italien de 34 ans Francesco Farioli. Bloqué par son contrat le liant au FC Lorient, l’entraîneur des Merlus a vite été remplacé dans la tête des dirigeants niçois. Longtemps entraîneur des gardiens dans le staff d’un certain Roberto De Zerbi – actuellement en pleine réussite sur le banc de Brighton –, Farioli avait ensuite pris son envol et connu des expériences en tant que numéro un du côté de la Turquie : à Karagümrük de mars à décembre 2021, puis du côté d’Alanyaspor de décembre 2021 à l’été dernier.…

MD pour SOFOOT.com