Fankaty Dabo victime d’insultes racistes après le match face à Luton Town

Le schéma est malheureusement classique.

Fankaty Dabo, défenseur de Coventry, a reçu des insultes racistes sur les réseaux sociaux après la finale des play-off pour la montée en Premier League. La rencontre s’était achevée sur le score de 1-1 dans le temps réglementaire et s’est poursuivie aux tirs au but. Dabo a raté le sien, permettant ainsi à Luton Town de l’emporter 6-5 et d’être promu en Premier League. Des images et émojis représentant des singes et des gorilles avaient été postés dans les commentaires mentionnant le joueur, notamment sur Instagram. « Coventry City est dégoûté et attristé par les messages racistes envoyés à Fankaty Dabo sur les réseaux sociaux après la finale des play-off de samedi. » …

GD pour SOFOOT.com