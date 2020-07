Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Famalicao s'impose sur le fil et peut croire à l'Europe Reuters • 14/07/2020 à 00:52









Famalicao s'impose sur le fil et peut croire à l'Europe par Matthieu Cointe (iDalgo) Famalicao est venu à bout de Setubal pour le compte de la 32ème journée de Liga NOS (1-2). En terrain ennemi, les hommes de Joao Pedro Sousa ont lutté avant de voir la lumière sur un but de Diogo Goncalves au bout du temps règlementaire. L'attaquant de 23 ans s'est fendu d'un doublé après son ouverture du score dans le premier quart d'heure. Jubal avait égalisé pour Setubal. Au classement, Famalicao grimpe à la 5ème place et est provisoirement qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Son adversaire du jour enchaîne un 14ème match consécutif sans succès et n'a pas encore assuré son maintien, avec 3 points d'avance sur le premier relégable. Dans l'autre rencontre de la soirée, Rio Ave et Maritimo se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

