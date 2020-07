Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Famalicao passe tout près de l'Europe, Porto termine sur une défaite Reuters • 26/07/2020 à 00:50









Famalicao passe tout près de l'Europe, Porto termine sur une défaite par Matthieu Cointe (iDalgo) Le belle histoire du promu qui rêvait d'Europe s'est terminée ce samedi soir. Famalicao a concédé le nul sur la pelouse du Maritimo au terme d'un match fou (3-3). Menés 2-1, les hommes de Joao Pedro Sousa ont renversé leur adversaire en fin de rencontre et pensaient obtenir leur ticket pour les barrages de la Ligue Europa la saison prochaine, mais l'égalisation d'Erivaldo à la 95ème minute a mis fin à leurs espoirs. Famalicao termine la saison 6ème, juste derrière Rio Ave, vainqueur du Boavista grâce à un doublé de Mehdi Taremi (0-2). Déjà champion du Portugal, Porto s'est incliné lors de la dernière journée du championnat sur la pelouse de Braga malgré l'ouverture du score d'Uribe (2-1). De son côté, Benfica est venu à bout du Sporting (2-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.