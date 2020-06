Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Famalicao à nouveau accroché Reuters • 25/06/2020 à 00:17









Famalicao à nouveau accroché par Léo De Garrigues (iDalgo) Deuxième match nul consécutif pour Famalicao qui peine à engranger des points alors que la course aux places européennes bat son plein en Liga NOS. Les hommes de João Pedro Sousa ne sont pas parvenus à s'imposer sur la pelouse de Moreirense (1-1). Les locaux ont ouvert le score par l'intermédiaire de Fabio Abreu, venu couper un centre de Filipe Soares à la 69e minute. Mais 4 minutes plus tard, les visiteurs ont égalisé grâce à une reprise de Toni Martínez. Au classement, Famalicao est 5e et voit les places qualificatives pour la Ligue Europa s'éloigner. Moreirense pointe au 9e rang.

