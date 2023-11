Falaise éboulée de Maurienne: début d'une série de purges

Eboulement à Saint-André, dans la vallée de la Maurienne, le 28 août 2023 dans les Alpes françaises ( AFP / Charlene PERSONNAZ )

Une intervention visant à purger en partie le site d'un éboulement majeur survenu en août en Maurienne s'est déroulée dimanche, première étape d'une longue série, ont indiqué les autorités.

Pilotée par le département de la Savoie, en lien avec SNCF Réseau et avec aux manettes l'entreprise CITEM, spécialisée dans les travaux d'accès difficile, cette opération de minage réalisée sur la falaise du Praz dans la vallée de la Maurienne visait à purger 1.000 mètres cubes de roches instables situées en haut d'une falaise suite à l'éboulement survenu le 27 août 2023.

Elle a consisté à "miner la partie supérieure" de la falaise, selon Olivier Thevenet, vice-président du conseil départemental délégué aux infrastructures, mobilités et déplacements. L'explosion a fait tomber un grand volume de roches sur des dizaines de mètres, soulevant un grand nuage de poussière.

"C'est la première étape. C'est un travail fastidieux. Ça va prendre jusqu'à l’été, début d'été 2024. Ce sont des délais à prendre avec précaution en fonction de la géologie et de la météorologie, ces délais peuvent varier", selon M. Thevenet.

Ce chantier a nécessité la fermeture pendant plusieurs heures de l'autoroute A43 dans les deux sens de circulation entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Freney, principal axe de cette vallée conduisant au tunnel du Fréjus et au-delà, vers l'Italie.

Cette intervention est la première d'une série de purges qui durera plusieurs mois, visant à dégager un total de 5.000 mètres cubes de roches.

L'éboulement d'août dernier, attribué à la pluie et à un phénomène géologique de fond, avait affecté trois infrastructures: l'A43, qui a pu rouvrir début septembre, ainsi que la voie ferrée et la départementale 1006, qui restent fermées à ce jour. La ligne ferroviaire touchée est un axe majeur pour le trafic entre la France et l'Italie.

"On estime aujourd'hui la réouverture du tunnel par SNCF Réseau fin d'année 2024 et pour la RD 1006 (...) on serait plus sur début d'année 2025", selon M. Thevenet.

"Tant que ces travaux de purge et de sécurisation de la falaise ne sont pas terminés, nous ne pouvons pas, pour des raisons de sécurité du personnel, intervenir sur les installations ferroviaires", a expliqué Christine Fons, cheffe de projet pour SNCF Réseau.

"Des moyens ont été mis en place et sont encore en cours d’étude et de finalisation pour le transport des voyageurs à destination des stations de ski cet hiver", a-t-elle ajouté.