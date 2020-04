Faitout Maouassa : "Mes coéquipiers me manquent"

Confiné à Rennes, Faitout Maouassa fait le point sur son accession en Premier League avec Birmingham dans sa partie de Football Manager, mais aussi sur sa saison 2019/2020 dans la vie réelle avec Rennes sous Julien Stéphan. Sans oublier de se lancer un défi à relever avant que le championnat de Ligue 1 ne reprenne ses droits.

"Quand je suis monté en Premier League à Football Manager avec Birmingham dès la première saison, je suis parti dans mon jardin, j'ai pris une balle et j'ai tiré en l'air!"

Faitout Maouassa qui organise une fausse conférence de presse sur Instagram après sa partie de @FootballManager avec Birmingham #SRFC pic.twitter.com/K2pj3yMT0k -- François Rauzy (@RauzyFrancois) April 2, 2020

Franchement, ça me manque de ouf ! Plus les jours passent, plus le football et mes coéquipiers me manquent. D'aller au club, de voir mes coéquipiers, les supporters, l'adrénaline des matches. Le quotidien s'absente d'un coup et c'est dur...Cette conférence de presse, je l'ai organisée car personne ne me voyait monter avec Birmingham dansdès la première saison. J'ai réussi à le faire en gagnant la finale des play-offs face à Bristol ! Tous les joueurs de ce jeu savent que cela procure beaucoup d'émotions, notamment James Léa-Siliki. Quand j'ai gagné, je suis parti dans mon jardin, j'ai pris une balle et j'ai tiré en l'air!