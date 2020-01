Faites du sport et gagnez de l'argent

Si l'une de vos résolutions est de vous mettre au sport cette année, sachez que vous pourrez peut-être en tirer quelques dizaines d'euros en guise de réconfort. Plusieurs applications proposent des «récompenses» pour vous inciter à chausser vos baskets. Le principe est le même à chaque fois : il suffit de créer un compte sur les sites en question et de le synchroniser à vos applis de sport habituelles ou autres objets connectés (Runtastic, Garmin, Decathlon Coach...) pour avoir la preuve de l'activité et obtenir des points qui deviendront des bons d'achat ou des cadeaux.La natation rapporte plus que la course à piedDepuis cet automne, deux enseignes sportives proposent ainsi à travers leur programme de fidélité (auquel il faut donc adhérer) un tel service. Il y a d'abord le Livret sport de Sport 2000 qui permet de gagner des points fidélité dès le premier kilomètre parcouru ou la première minute d'activité. Le barème est précis : un kilomètre de course équivaut à 5 points fidélité, un kilomètre à ski équivaut à 2,5 points. C'est la natation qui rapporte le plus : un kilomètre égale 20 points.«Il y a un maximum de 120 points par semaine», précise Nathalie Caron, directrice marketing de Sport 2000. Dans le détail, chaque tranche de 500 points rapporte 5 euros. «Grâce à votre activité sportive, vous pourrez donc remporter 60 euros environ par an en chèque fidélité utilisable dans toutes les enseignes du groupe», ajoute-t-elle. Sport 2000, qui propose aussi des défis pour remporter des cartes cadeaux (de 10 euros à 50 euros), revendique plus de 10000 inscrits actifs sur son Livret sport.Chez Go Sport, et son programme Mercure, le concept est le même - il faut synchroniser son compte client avec ses applis de pratique sportive -- mais le système de récompense diffère un peu. L'enseigne vous fixe des objectifs : 15 km de vélo par jour, 7 km de course ou 8 km de randonnée. «Et si vous relevez le ...