Faillites: un rattrapage en 2021 nécessaire à la productivité (Conseil d'analyse économique)

Un rattrapage en 2021 de certaines faillites évitées cette année grâce aux aides gouvernementales est souhaitable car la sauvegarde d'entreprises non viables aurait un effet néfaste sur la productivité, selon une note publiée mardi par le Conseil d'analyse économique (CAE).

Les défaillances d'entreprises sont cette année en forte diminution grâce aux prêts garantis par l'Etat, aux reports ou exonérations de charges et au chômage partiel, ainsi qu'à l'arrêt des procédures d'assignation de l'Urssaf et de moratoires accordés par les banques.

Mais elles devraient repartir à la hausse avec l'arrêt des aides et la reprise des procédures.

Dans une analyse centrée sur le secteur du commerce, le CAE - qui dépend du Premier ministre - montre que les aides et la réduction des faillites n'ont pas jusqu'ici altéré "le processus de création - destruction qui est un élément de la croissance de la productivité".

"Il n'y a pas à ce stade de +zombification+ de l'économie, plutôt une mise en hibernation", affirment Mathieu Cros, Anne Épaulard et Philippe Martin, les auteurs de la note.

Mais "le ciblage imparfait des aides qui évite la défaillance d'entreprises performantes se fait aujourd'hui au prix du maintien d'entreprises peu performantes ou non viables", d'après le CAE qui justifie cette situation par la priorité donnée jusqu'ici au maintien du tissu productif.

Mais lorsque les procédures de liquidation ou de redressement judiciaire reprendront, il faudra selon la note "réduire au maximum les défaillances des entreprises performantes" tout en évitant "que des entreprises peu performantes soient sauvegardées".

Aussi "le rattrapage +normal+ des défaillances qui n'ont pas eu lieu en 2020" ne devra pas selon les auteurs "être interprété comme un échec de la politique de soutien aux entreprises".

Pour les entreprises performantes toutefois, la dette supplémentaire contractée à cause de la pandémie, "est le témoin du choc subi par l'entreprise et non pas le symptôme de la dégradation de sa capacité à dégager des profits et à rembourser sa dette", d'après le CAE.

Le commerce et les services aux particuliers pourraient voir leur taux de défaillances passer de 1,1% en 2019 à 1,8% l'an prochain, selon la note qui souligne la forte incertitude entourant ces prévisions.

boc/as/eb