"Failles", "impuissance": l'exécutif sous pression après l'attaque d'Arras

Des enquêteurs de la police judiciaire devant le lycée Gambetta après la mort d'un enseignant poignardé lors d'un attentat islamiste, le 13 octobre 2023 à Arras, dans le Pas-de-Calais ( POOL / Ludovic MARIN )

L'exécutif se retrouve sous pression après le meurtre d'un enseignant à Arras par un homme fiché "S" et surveillé par les services de renseignement : la droite exhorte à instaurer "l'Etat d'urgence", l'extrême droite pointe des "failles" et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur.

"Combien de Français allons nous regarder mourir ?", s'est insurgé sur X le patron des députés LR Olivier Marleix, sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas. "Ce nouvel attentat symbolise toute l'impuissance de notre État face au fléau islamiste", a-t-il martelé.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant, Mohammed Mogouchkov est fiché S. Il faisait l'objet d'"un suivi actif" de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et avait été contrôlé jeudi "sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée", selon une source du renseignement.

Le patron du parti LR Eric Ciotti a demandé l'instauration de "l'état d'urgence", exhortant l'exécutif à "ne plus trembler face à l'islamisme et à l'immigration de masse". Il a appelé à une "mobilisation la plus forte possible" des forces de l'ordre en faisant appel aux réservistes de la police et de la gendarmerie.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle au téléphone devant le lycée Gambetta après la mort d'un enseignant poignardé lors d'un attentat islamiste, le 13 octobre 2023 à Arras, dans le Pas-de-Calais ( AFP / Ludovic MARIN )

Avant l'attaque d'Arras, Eric Ciotti avait déjà fustigé "un signe de faiblesse de l'Etat" alors que des manifestations pro-Palestiniens interdites se sont tout de même déroulées sur le territoire.

"Le ministre de l'Intérieur n'est pas en mesure de faire respecter les décisions que lui-même a prises".

Gérald Darmanin, qui a demandé vendredi de "relever très fortement le niveau de vigilance sur l’ensemble des établissements scolaires", sera l'invité du 20H de TF1 vendredi soir.

- Rester "unis" -

Et le RN met déjà sur la table sa "démission".

"Il y a eu des failles dans toute la chaîne de responsabilités, qui devraient conduire à la démission immédiate du ministre de l’Intérieur", a déclaré sur X Jordan Bardella, président du parti.

Carte montrant le lycée Gambetta, dans la ville d'Arras ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

"Quand l'État est défaillant, quand le gouvernement ne prend pas les mesures qui s'imposent, ce sont des innocents et des innocentes qui paient le prix de leur vie", a abondé le président délégué du groupe RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy. Les députés de son groupe ont demandé une audition du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée.

Né en Russie, selon une source policière, l'auteur de l'attaque d'Arras, âgé d'une vingtaine d'années, serait arrivé en France en 2008 et avait entrepris des demandes d'asile rejetées.

Depuis cet été, il était suivi par la DGSI via des écoutes et des mesures de surveillance physique.

Vendredi, la police l'a interpellé au moyen d'un taser.

Des membres du RAID devant le lycée Gambetta après la mort d'un enseignant poignardé lors d'un attentat islamiste, le 13 octobre 2023 à Arras, dans le Pas-de-Calais ( AFP / DENIS CHARLET )

"La police a pu intervenir quatre minutes après l'appel. C'est par la rapidité de sa réaction (...) que nous avons sans doute pu éviter un bilan encore plus grave", a salué Emmanuel Macron qui s'est rendu au lycée d'Arras vendredi après-midi. "Le ministre de l'Intérieur s'exprimera ce soir (...) pour lui-aussi expliquer ce qui a été fait", a ajouté le chef de l'Etat.

Il a surtout lancé un appel aux Français à rester "unis" et à "faire bloc" face à "la barbarie du terrorisme islamiste".

"La lutte ne nous divisera pas, elle nous rassemblera", a assuré de son côté le chef des députés socialistes Boris Vallaud, après une minute de silence à l'Assemblée.

"Je dis notre détermination sans faille à nous dresser face au terrorisme", a déclaré au nom de LFI Sophia Chikirou. "Au gouvernement et aux services de l'Etat: vous pouvez compter sur nous, les Insoumis, sur tous nos élus, pour faire face ensemble", a-t-elle assuré. LFI est au coeur de la polémique depuis l'attaque le 7 octobre du Hamas contre Israël pour ses réticences à qualifier le mouvement islamiste palestinien d'organisation terroriste.

"Je sais pas comment, trois ans après (Samuel Paty) on va pouvoir refaire semblant qu'on est en sécurité dans les écoles", s'est inquiétée pour sa part la cheffe d'EELV Marine Tondelier, originaire du Pas-de-Calais, lors d'une manifestation sur les salaires à Paris.