Faible mobilisation à Paris pour l'acte 56 des « gilets jaunes », dans l'espoir d'une convergence des luttes

Quelques incidents ont émaillé la contestation, qui se tenait en même temps qu'une manifestation contre le chômage et la précarité.

Après les violences ayant émaillé certains « actes » des « gilets jaunes » depuis un an, ce samedi 7 décembre était particulièrement redouté par le gouvernement, en plein mouvement social contre la réforme des retraites et deux jours après que plus de 800 000 personnes (1,5 million, selon la CGT) ont manifesté dans la rue.

A 15 heures, le cortège parisien des « gilets jaunes » était loin de la foule des grands jours, ce qui n'a pas empêché le cortège d'être émaillé de quelques incidents dans l'après-midi. Environ un millier de personnes étaient au départ matinal, à Bercy. Certains ne cachaient pas leur déception devant une si faible mobilisation, même s'ils rappelaient que la grève toujours très suivie à la SNCF comme à la RATP avait vraisemblablement dissuadé des gilets jaunes de venir.

Le cortège de ce samedi se singularisait par une grande majorité de Franciliens et la faible affluence des Normands et des Bourguignons, d'habitude nombreux dans les manifestations parisiennes. A l'inverse, les étudiants, professeurs, salariés syndiqués et quelques drapeaux et chasubles « CGT », « Sud » ou « Solidaires » étaient plus visibles qu'à l'ordinaire, à côté de membres du collectif « Front social », alliance de militants syndicaux, associatifs et politiques créée pendant la mobilisation contre la loi travail en 2016.

« Convergence avec les syndiqués, pas avec les syndicats »

« Nous on est venu de Seine et Marne, on a vu qu'il y avait quelques trains aux heures de pointe, on a pris celui de 7 h 15, et ce soir on en a un à 18 h 45, faut pas le manquer ! », expliquent Marie-Laure Carmona, 55 ans et son mari Pedro, « gilets jaunes« de la première heure. Elle est assistante administrative, lui, plombier, et avec leurs trois enfants de 21, 30 et 33 ans, ils ont cessé le travail jeudi pour venir défiler dans Paris dans le cortège interprofessionnel contre la réforme des retraites.

