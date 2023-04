information fournie par So Foot • 12/04/2023 à 10:20

Facundo Medina : « Si Mbappé s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance »

Un tacle appuyé à quatre jours du coup d’envoi, pas mal.

Samedi soir, le PSG reçoit son dauphin lensois au Parc des Princes. L’occasion pour les Artésiens de recoller au classement avec le leader, et ça, Facundo Medina l’a bien compris. Pour s’accrocher aux maigres espoirs de titre, le défenseur argentin est prêt à tout. Et il l’a fait savoir en amont de la rencontre auprès d’ El Gráfico : « C’est plus difficile pour moi de marquer Lionel Messi par peur de le blesser. Alors si (Lionel) Messi s’échappe, je l’attrape par le maillot, mais si c’est Kylian Mbappé qui s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance. » …

TJ pour SOFOOT.com