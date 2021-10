Facture énergétique : vers un boom des impayés de chauffage ?

Le médiateur national de l'énergie sonne l'alarme face à une accentuation de la précarité liée à l'énergie.

25% des foyers interrogés ont éprouvé des difficultés à payer leurs factures d'énergie (illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Combien de Français vont-ils lutter pour passer l'hiver au chaud? La flambée des prix de l'énergie est au coeur du dernier baromètre du médiateur de l'énergie, qui fait la lumière sur les difficultés que connaissent beaucoup de Français pour se chauffer.

Selon cette enquête, menée auprès d'un échantillon représentatif de 2.016 foyers français, 20% d'entre eux ont déclaré avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures. Ce chiffre est en augmentation de 6% par rapport à 2020. "Les principales causes restent la mauvaise isolation du domicile et la limitation pour des raisons financières", indique le médiateur national de l'énergie dans ses conclusions. Dans le détail, les jeunes actifs (18-34 ans) ont davantage souffert du froid (30% en 2021).

Vers une augmentation des impayés?

Côté facture, les difficultés augmentent. "60% des Français ont restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir des factures d'énergie trop élevées, et 25% ont éprouvé des difficultés à les payer", explique la structure. "Je ne peux que constater l’augmentation de la précarité énergétique. Alors que la trêve hivernale prendra effet le 1er novembre prochain, on peut craindre une augmentation des coupures pour impayés à la fin de la trêve", s'inquiète Olivier Challan Belval, médiateur national de l'énergie.

Là encore, ces difficultés frappent en particulier les plus jeunes, et se sont aggravées avec les conséquences de la crise sanitaires sur leurs finances. 74% des 18-34 ans ont ainsi baissé leur chauffage pour diminuer leurs dépenses d'énergie (+8% par rapport à 2020). Plus marquant encore : près d'un jeune sur deux (46%) dit avoir eu des difficultés à payer ses factures d'énergie. Ce chiffre bondit de 14% par rapport à 2020.

Entre rebond économique spectaculaire, aléas climatiques, et infrastructures à l'arrêt, le monde est plongé dans une crise énergétique qui préoccupe de Londres à Pékin. Les prix de l'électricité, qui en découlent en partie, ont atteint un sommet inédit depuis 10 ans en Europe, souvent au-delà de 100 euros le mégawattheure (MWh), selon l'AIE.

En Allemagne, en Espagne, ils ont triplé voire quadruplé par rapport à 2019 et 2020. Les Britanniques, dépendants du gaz, pourraient voir leur facture électrique bondir de 30% d'ici l'an prochain, selon le cabinet Cornwall Insight. Et "les liens entre marchés du gaz et de l'électricité ne sont pas prêts de disparaître", prévient l'AIE, même si, "au fur et à mesure de la transition énergétique (vers des énergies décarbonées), la demande de gaz commencera à diminuer".