Facebook s'apprête à changer radicalement d'interface

C'était en 2018. Le scandale Cambridge Analytica explosait au grand jour, plongeant Facebook dans une crise inédite. Au même moment, le mouvement #DeleteFacebook prenait de plus en plus d'ampleur et des centaines de milliers d'utilisateurs se mettaient en retrait du géant américain en supprimant leur compte.Lire aussi EXCLUSIF. Les confidences de Mark ZuckerbergDepuis, l'entreprise américaine et son fondateur Mark Zuckerberg essayent tant bien que mal de redorer le blason de leur plateforme. L'entrepreneur américain l'avait annoncé en mai 2019, Facebook allait radicalement changer de visage. Dans un premier temps, c'est l'application mobile qui avait subi un sérieux coup de lifting, mais le gros du travail restait à venir. Comme l'explique CNET, le site internet de Facebook s'apprête à son tour à changer d'interface.« Le nouveau Facebook »Ce que l'entreprise appelle « le nouveau Facebook » sera en ligne au printemps. Le mot d'ordre : la simplicité avec un design épuré. Exit la mythique barre bleue des débuts, place à un fond totalement blanc et des options réduites désormais accessibles sur la nouvelle page d'accueil. Fil d'actualités, notifications, Facebook Watch, le profil, la marketplace, le groupes et Messenger, sont les sept options disponibles. Lire aussi Sur quoi planche Facebook ?Les groupes vont notamment être mis plus en avant au même titre que les « stories », popularisées par Instagram et Snapchat, et que Facebook...