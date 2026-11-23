Face aux sécheresses, le Royaume-Uni renoue avec la construction de réservoirs

Vue aérienne du chantier du nouveau réservoir de Havant Thicket, réalisé par Portsmouth Water, dans le Hampshire, le 5 novembre 2026 dans le sud de l’Angleterre ( AFP / CARLOS JASSO )

Près de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, des pelleteuses s'activent sur le chantier d'un futur immense réservoir d'eau. Dans un pays réputé pour sa pluie, l'urgence peut paraître paradoxale, mais face à des sécheresses de plus en plus sévères, le Royaume-Uni s'efforce de se préparer.

Le réservoir de Havant Thicket est le premier construit dans le pays depuis plus de 30 ans.

Comme une grande partie de l'Europe, le Royaume-Uni a connu en 2026 un été record en terme de chaleur et une sécheresse qui se prolonge cet automne. Et les scientifiques s'accordent à dire que ces phénomènes extrêmes devraient s'intensifier en raison du changement climatique.

Mi-novembre, la quasi-totalité de l'Angleterre restait en situation de sécheresse, avec certaines zones en sécheresse sévère, selon l'Agence de l'environnement.

Des conduites d’eau en béton sur le chantier du nouveau réservoir de Havant Thicket, réalisé par Portsmouth Water, dans le Hampshire, le 5 novembre 2026 dans le sud de l’Angleterre ( AFP / CARLOS JASSO )

Les réservoirs existants n'étaient remplis qu'à 60 %, soit 19 points de moins que la normale à cette période de l'année.

Pour les autorités, cette situation préfigure une tendance de fond. Selon le "cadre national sur les ressources en eau" publié en 2025, l'Angleterre pourrait subir un déficit d'approvisionnement de cinq milliards de litres par jour d'ici 2055 sous l'effet combiné du changement climatique, de la croissance démographique et des contraintes environnementales.

"Nous avons des problèmes croissants avec notre sécurité en matière d'eau" et cela "va s'aggraver", résume à l'AFP l'hydrologue Hannah Cloke, professeure à l'université de Reading.

Sur le chantier d'Havant Thicket, Bob Taylor, directeur général de Portsmouth Water, qui supervise le projet, explique que le secteur a pris conscience de l'ampleur du défi après plusieurs années de sécheresses et d'épisodes extrêmes.

L'enjeu n'est pas tant la quantité de pluie tombant chaque année que sa répartition, abondante l'hiver et plus rare l'été.

"Sans réservoirs, vous ne pouvez pas stocker les précipitations intenses qui peuvent être utilisées à un autre moment de l'année", souligne-t-il.

ob Taylor, directeur général de Portsmouth Water, lors d'un entretien avec l'AFP sur le chantier du nouveau réservoir de Havant Thicket, réalisé par Portsmouth Water, dans le Hampshire, le 5 novembre 2026 dans le sud de l’Angleterre ( AFP / CARLOS JASSO )

Le futur réservoir pourra contenir jusqu'à 8,7 milliards de litres d'eau destinés à sécuriser l'approvisionnement de centaines de milliers d'habitants.

Pour l'instant, les ouvriers s'affairent à creuser la gigantesque cuvette argileuse qui formera le futur lac, situé entre un bois et des habitations. D'immenses tuyaux en béton - les futures canalisations dans lesquelles l'eau arrivera et ressortira du réservoir - attendent d'être posés.

D'un coût d'environ 800 millions de livres (957 millions d'euros) et alimenté notamment par les excédents hivernaux d'une importante source déjà exploitée par Portsmouth Water, il constitue l'un des projets emblématiques d'un changement de stratégie à l'échelle nationale.

Le gouvernement a approuvé la construction de neuf grands réservoirs d'ici 2050 et a assoupli l'an dernier la réglementation afin d'accélérer les projets, après des décennies de sous-investissement dans les infrastructures hydrauliques.

Ces futurs réservoirs pourraient apporter 670 millions de litres supplémentaires par jour.

"Pas une solution miracle"

Havant Thicket, le seul en chantier actuellement, doit être opérationnel d'ici "2032-3033", selon Bob Taylor.

Vue aérienne du chantier du nouveau réservoir de Havant Thicket, réalisé par Portsmouth Water, dans le Hampshire, le 5 novembre 2026 dans le sud de l’Angleterr ( AFP / CARLOS JASSO )

Associé à une future usine de recyclage des eaux usées, développée par une autre compagnie, Southern Water, il fournira jusqu'à 111 millions de litres d'eau par jour.

Cette usine, toujours en cours d'approbation, suscite une vive opposition locale. Des élus et habitants souhaiteraient que le réservoir soit alimenté uniquement par de l'eau de source, dans un contexte de méfiance envers le secteur de l'eau, après plusieurs scandales de rejets illégaux d'eaux usées.

Bob Taylor insiste sur les bénéfices environnementaux du projet, qui doit permettre de "réduire les prélèvements" d'eau de Southern Water dans plusieurs rivières de craie emblématiques du sud de l'Angleterre.

Mais construire des réservoirs qui "ne seront pas en service avant des décennies", n'est "pas une solution miracle", prévient Hannah Cloke.

L'experte plaide pour une approche plus large, associant récupération de l'eau de pluie et recyclage, réduction de la consommation et modernisation des réseaux vieillissants minés par les fuites.

Le chantier du nouveau réservoir de Havant Thicket, réalisé par Portsmouth Water, dans le Hampshire, le 5 novembre 2026 dans le sud de l’Angleterre ( AFP / CARLOS JASSO )

Dans cette perspective, "le Royaume-Uni est à la traîne" par rapport à la plupart des pays européens, où "l'on pense davantage à la manière de mieux préserver l'eau".

L'Agence de l'environnement estime ainsi qu'environ 60 % du déficit futur d'eau devra être comblé par la baisse de la consommation et la réduction des fuites.

Outre les réservoirs, le reste doit provenir de transferts interrégionaux, du recyclage ou du dessalement, avec plusieurs projets d'envergure en cours.