Face aux risques climatiques, le rouge de Provence se fait solidaire

L'association Rouge Provence, avec sa cuvée "solidaire", veut aider des vignerons victimes d'aléas climatiques ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Au printemps dernier, quand un gel "historique" s'est abattu sur son vignoble, Pierre Michelland a perdu 100% de sa récolte. Neuf mois plus tard, avec ses copains de l'association Rouge Provence, il met la dernière main à leur cuvée "solidaire", qui permettra d'aider d'autres vignerons victimes d'aléas climatiques.

Deux ans après le coup de grêle qui a dévasté ses vignes en 2023, Myrko Tépus est là aussi. Tout sourire, comme la trentaine de vignerons venus de toute la Provence viticole qui, chaque fin septembre, mettent en commun leurs raisins - 100 kg chacun - pour vinifier leur "Plaisir solidaire", un assemblage de cépages, climats et terroirs différents, allant des Alpilles jusqu'à Nice.

Aujourd'hui, c'est l'"habillage" du millésime 2023: étiquetage des 1.737 magnums, cirage des cols, mise en cartons.

Dans le grand hangar du domaine des Béates à Lambesc (Bouches-du-Rhône), le travail en musique a commencé dès 08H30. Sur l'étiqueteuse ou devant les cireuses, ça rigole, certains esquissent des pas de danse et chacun y va de son commentaire sur les 33 visages de vignerons dessinés sur l'étiquette.

Dans le grand hangar du domaine des Béates à Lambesc (Bouches-du-Rhône), le 20 janvier 2025, des vignerons de l'association Rouge Provence mettent la dernière main à leur cuvée "solidaire" ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Installé depuis 22 ans sur le domaine de La Réaltière à Rians, dans le Haut-Var, Pierre Michelland n'a rien oublié des quatre jours d'avril où la température est descendue jusqu'à -5,5°C.

"Les bourgeons étaient sortis en avance car on avait eu un hiver exceptionnellement doux et un coup de chaud en mars. Et fin avril, on a eu ce gel violent comme la région n'en avait pas vu depuis plus de 30 ans: tout le vignoble a été détruit... Rouge-Provence s'est mise en branle: j'ai pu récolter des cépages choisis chez certains vignerons de l'association et grâce aussi à des achats de raisins, j'ai assuré 70% de ma récolte habituelle."

En mai 2023, Myrko Tépus avait lui perdu 90% de sa récolte, après quatre orages de grêle consécutifs sur son domaine d'Esparron-de-Pallières (Var). "Les copains de l'association m'ont tous donné du raisin et j'ai pu sauver mon année", raconte le jeune vigneron.

- "Le dérèglement, on le vit" -

"Le dérèglement climatique, on le vit. Il est flagrant, avec la multiplication des épisodes de grêle, de chaleur précoce, de gel tardif... On a complètement perdu les saisons", témoigne Pierre-François Terrat, du domaine des Béates. "Cette année, ce sont quatre vignerons de l'association qui ont vu leur récolte détruite. Là, on ne pouvait pas donner du raisin à tout le monde sans nous mettre nous-même en danger."

Les fonds récoltés grâce à la vente du "Plaisir Solidaire" ont permis de louer pour l'un un élévateur, pour l'autre un camion, et de financer des événements promotionnels sur les domaines sinistrés.

Des membres de l'association de vignerons Rouge Provence, le 20 janvier 2025 à Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Une journée solidaire a aussi été organisée dans les vignobles. "Et quand 30 vignerons débarquent pour piocher ou tailler, ça fait gagner beaucoup de temps!", reconnaît Clara Fischer du Château Révelette à Jouques (Var) qui, comme son voisin de La Réaltière, a subi le "gel historique" de quatre jours, perdant 75% de sa récolte.

"Pour nous, en tant que jeunes, c'est rassurant, car on sait qu'on n'est jamais seul et qu'on peut demander conseil", confie la vigneronne, qui vient de reprendre avec son frère le domaine familial.

C'est le père de Clara, Peter Fischer, qui a fondé l'association avec Jean-Christophe Comor, des Terres Promises à La Roquebrussanne (Var).

"Au départ, on voulait exalter notre terroir et la singularité de nos rouges, mais en 2012 un ami vigneron a perdu toute sa récolte à cause de la grêle, et spontanément, avec des copains, on s'est mobilisés pour lui apporter des raisins", explique Jean-Christophe Comor. "Cette solidarité a permis de sauver son exploitation et on a voulu continuer en créant Rouge Provence, pour promouvoir nos vins rouges, dans une région dominée par les rosés (90% de la production en Provence, NDLR), et pour montrer qu'on était capables de s'entraider."

Aujourd'hui, Rouge Provence réunit 34 vignerons, la plupart en bio ou biodynamie, sur des domaines allant de 6 à 70 hectares.

"Nous partageons tous la même philosophie du métier et du vin, cette idée de +vins d'auteurs+", dit Pierre-François Terrat. Pour la cuvée solidaire, "nous ramassons nos raisins le même jour et nous les travaillons ensemble, souligne-t-il. "Cette vinification en commun est assez unique. On obtient un assemblage hors norme, mais très révélateur du millésime et qui a tous les marqueurs de la Provence!"