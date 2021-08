Face aux réfugiés afghans, Trump passe de l'hospitalité à l'hostilité

Donald Trump lors d'un discours à la Maison Blanche le 17 juin 2020 ( AFP / SAUL LOEB )

Derrière la majorité des déclarations empreintes de compassion envers les alliés afghans qui cherchent à fuir les talibans, des voix s'élèvent dans la droite radicale américaine pour mettre en garde contre un afflux de réfugiés aux Etats-Unis avec désormais, en puissant mégaphone, Donald Trump.

L'image de plus de 800 Afghans évacués en urgence dimanche dans un avion militaire américain, alors que les talibans venaient de prendre Kaboul, a été largement accueillie par des messages d'empathie de la part d'Américains touchés.

L'histoire de l'équipage qui aurait décidé de décoller plutôt que d'expulser de force ces civils de l'appareil surchargé était, pour eux, emblématique d'une tradition d'accueil dont beaucoup sont fiers.

L'ex-président républicain, lui, a envoyé une ligne cinglante de communiqué, mercredi:

"Cet avion aurait dû être plein d'Américains. L'Amérique d'abord!"

Pourtant Donald Trump n'avait pas le même discours à peine deux jours plus tôt.

"Est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'on fasse sortir notre armée avant d'évacuer les civils et les autres qui ont été bons pour notre pays et devraient être autorisés à chercher refuge"? avait-il écrit, assaillant de critiques son successeur Joe Biden pour la débâcle du retrait américain et des évacuations chaotiques.

Entre les deux communiqués, les voix d'influents commentateurs d'extrême droite et d'un ex-fidèle conseiller du milliardaire s'étaient faites plus fortes pour mettre en garde contre l'arrivée de milliers de réfugiés, avec des avertissements ouvertement xénophobes.

- "Nous sommes envahis" -

"Levez la main si vous voulez que cet avion atterrisse chez vous", ironisait mardi sur Twitter un présentateur de la petite chaîne prisée des "trumpistes" Newsmax, Steve Cortes, sur la fameuse photo des Afghans dans l'avion américain.

L'avion C-17 Globemaster III de l'US Air Force qui a évacué les 823 Afghans de Kaboul le 15 août ( US AirforceUS Airforce / Capt. Chris Herbert )

"D'abord nous envahissons, puis nous sommes envahis", avait lancé la veille le célèbre présentateur de la grande chaîne Fox News, Tucker Carlson, fort d'une des plus vastes audiences de la télévision américaine.

Les Etats-Unis ont prévu d'exfiltrer quelque 30.000 Américains et Afghans de Kaboul, dont des interprètes, chauffeurs, sous-traitants qui ont aidé les forces internationales pendant vingt ans et craignent des représailles sous le régime des insurgés.

Pour Stephen Miller, qui fut proche conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche, en rapatriant les alliés afghans, l'administration Biden a un "objectif politique" clair plutôt qu'humanitaire.

Selon lui, il serait bien plus "humain" et beaucoup moins cher pour les Etats-Unis de les installer dans leur région d'origine, en Asie du Sud. Mais "les réfugiés ont un accès rapide à la citoyenneté, donc la réinstallation initiale provoquera une immense vague d'immigration en chaîne", martèle-t-il depuis dimanche sur Twitter et à la télévision.

Comprendre: les démocrates veulent une société moins blanche, plus diverse, qui voterait plus en leur faveur.

Charlie Kirk, un jeune animateur radio aux positions radicales et farouche soutien de Donald Trump, l'a résumé de façon plus explicite encore:

"Vous ne voyez pas ce qu'il se passe ici? Joe Biden veut que quelque 200.000 Ilhan Omar de plus", en référence à une élue démocrate du Congrès, ancienne réfugiée somalienne, "viennent aux Etats-Unis pour en changer la politique de façon permanente".

Si elles ont semblé influencer Donald Trump cette semaine, ces voix restent toutefois minoritaires chez les républicains, où les grandes figures, même proches de l'ex-président, défendaient encore vendredi l'accueil de ceux qui ont risqué leurs vies pour aider les Américains.

"Nous sommes tenus par l'honneur d'évacuer les Afghans qui se sont courageusement battus à nos côtés", a ainsi écrit le sénateur Lindsey Graham.

Il n'empêche, la Maison Blanche surveille sans doute le chœur de commentaires hostiles aux réfugiés, Donald Trump en tête, car forts d'une grande caisse de résonance, ils pourraient bien finir par marquer le débat public.

En attendant, la cacophonie chez les républicains amuse certains démocrates, comme le sénateur Chris Murphy qui ironisait vendredi matin:

"Tous les républicains qui disent avoir un devoir moral d'évacuer les Afghans et tous les républicains qui disent que nous avons un devoir moral de tenir les réfugiés hors du pays vont devoir se réunir et discuter sous peu."

