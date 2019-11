Face aux féminicides, la ministre de la justice Nicole Belloubet regrette des « défaillances »

Près de 1 500 femmes ont été tuées par leur conjoint en dix ans. Le procureur général de la Cour de cassation, François Molins, appelle à « s'interroger sur tout dysfonctionnement ».

Face à la multiplication des féminicides, qui sont aussi devenus un sujet politique, la justice a commencé son autocritique. « En dix ans, nous avons recensé près de 1 500 femmes qui ont péri, victimes de leur conjoint et parfois de nos propres défaillances », a déclaré la ministre de la justice, Nicole Belloubet, vendredi 15 novembre, lors d'un colloque organisé à la Cour de cassation, à Paris, sur les défis de la justice face aux violences conjugales.

Dans un discours offensif, François Molins, procureur général près la Cour de cassation, a lui-même appelé à « s'interroger sur tout dysfonctionnement », et déploré que la sensibilisation, « le niveau et la qualité (...) des pratiques professionnelles ne [soient] pas les mêmes dans tous les ressorts ». Il a également appelé à « réévaluer la pertinence de certaines réponses pénales », en particulier la médiation pénale, « dangereuse et qui n'a pas de sens dans le domaine des violences au sein du couple ». Plus de 1 700 médiations pénales ont pourtant lieu chaque année en la matière.

Nicole Belloubet doit rendre public « dans les tout prochains jours » le rapport d'une mission confiée en juin à l'Inspection générale de la justice, chargée de faire un état des lieux des affaires d'homicides conjugaux et tentatives commis en 2015 et 2016 et définitivement jugés, afin d'identifier d'éventuelles failles.

Dix-sept mois d'instruction en moyenne

Sur les 88 dossiers examinés, 74 relevaient de meurtres ou tentatives de meurtre, neuf d'assassinats (soit des meurtres avec préméditation) ou tentatives d'assassinat, et cinq de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. « 85 % des auteurs sont des hommes, 83 % des victimes sont des femmes », a expliqué la responsable de la mission, Véronique Jacob, précisant que les faits, « commis de jour comme de nuit », l'avaient été « majoritairement par arme et le plus souvent par arme blanche ». « Toutes les générations sont concernées, et toutes les régions impactées », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, « 47 % des enfants étaient présents au foyer » au moment des faits et l'autorité parentale n'a été retirée que dans deux cas.

