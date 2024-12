Face aux émissaires occidentaux, les nouveaux dirigeants syriens veulent rassurer

Le drapeau à trois étoiles de l'indépendance syrienne, adopté par le nouveau pouvoir, peint sur une maison de Homs avec les mots "La Syrie libre", le 16 décembre 2024 ( AFP / AAREF WATAD )

Plusieurs missions étrangères ont rencontré mardi à Damas les nouvelles autorités syriennes, dominées par des islamistes radicaux, qui s'efforcent de rassurer sur leur capacité à pacifier la Syrie, morcelée et dévastée par 13 ans de guerre civile.

La France, dont le drapeau flotte désormais sur l'ambassade fermée en 2012, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'ONU ont envoyé des émissaires afin de nouer des contacts avec les autorités de transition, dont les premiers pas au pouvoir sont observés avec prudence.

Face au défi d'unifier le pays et aux attentes des capitales étrangères, le nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohammad al-Jolani, s'est engagé à dissoudre et à intégrer dans l'armée les factions qui ont contribué à la chute de l'ex-président Bachar al-Assad, renversé le 8 décembre au terme d'une offensive éclair menée par les rebelles depuis le nord de la Syrie.

Les groupes combattants "seront dissous et leurs combattants préparés à rejoindre les rangs du ministère de la Défense, et tous seront sous le coup de la loi", a affirmé mardi le chef du groupe sunnite radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui se fait désormais appeler par son vrai nom, Ahmad al-Chareh, et se présente en costume civil face aux délégations étrangères.

Le drapeau français a été hissé mardi à l'ambassade de France à Damas, à l'arrivée d'une mission diplomatique envoyée par Paris pour la première fois depuis 12 ans.

Le drapeau français hissé à l'ambassade de France à Damas, fermée depuis 2012, le 17 décembre 2024 ( AFP / LOUAI BESHARA )

"La France se prépare à être aux côtés des Syriens" durant la période de transition, a déclaré l'émissaire français Jean-François Guillaume.

L'Union européenne s'est dite "prête" à rouvrir son ambassade et les Etats-Unis ont eux aussi établi des contacts avec HTS.

La chute de Bachar al-Assad a été accueillie par des scènes de liesse, près de 14 ans après le début de la guerre civile déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, qui a fait un demi-million de morts et provoqué la fuite à l'étranger de six millions de personnes.

Mais unifier le pays, où sont présentes de nombreuses factions et minorités religieuses ou ethniques, reste un défi pour HTS. Cette ex-branche syrienne d'Al-Qaïda affirme avoir rompu avec le jihadisme mais reste classée comme une organisation terroriste par plusieurs capitales occidentales, dont Washington.

Le chef de HTS, Abou Mohammad al-Jolani (D), rencontre l'émissaire britannique Stephen Hickey, le 17 décembre 2024 à Damas. Photo distribuée par la chaîne Telegram de l'agence de presse Sana ( SANA / - )

Bien que méfiants, les Occidentaux cherchent à établir des liens avec le nouveau pouvoir, conscients du risque de fragmentation du pays et de résurgence du groupe jihadiste Etat islamique, qui n'a jamais été totalement éradiqué de Syrie.

L'UE doit "intensifier" sa relation avec HTS, a affirmé mardi en Turquie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nous ne pouvons pas permettre" une "résurgence" de l'EI en Syrie, a-t-elle déclaré.

La France a également souligné que ses émissaires à Damas avaient demandé à leurs interlocuteurs de "poursuivre la lutte contre Daech et les autres groupes terroristes".

- "Espoir prudent" -

Dans les vieux souks de Damas, la grande majorité des commerces ont rouvert.

Un homme piétine une statue de l'ancien président syrien Hafez al-Assad sur la place de Omeyyades à Damas, le 17 décembre 2024 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Mardi, des commerçants peignaient en blanc la façade de leur magasin, effaçant les couleurs de l'ancien drapeau syrien aux deux étoiles.

"Nous travaillons sans arrêt depuis une semaine pour tout peindre en blanc, mais nous n'avons pas assez d'ouvriers pour faire tous les magasins", a affirmé Omar Bachour, 61 ans, artisan dans le bâtiment.

Si quelques matériaux ont vu leur prix augmenter, la plupart des prix des produits de première nécessité ont baissé avec la levée temporaire de taxes.

Sélection des principaux conflits qui ont marqué les années au pouvoir de Hafez al-Assad et son fils Bachar al-Assad en Syrie, entre 1970 et 2024 ( AFP / Olivia BUGAULT )

"Tout est arrivé d'un seul coup: la chute du régime, la baisse des prix, l'amélioration de la vie. On espère que ce ne soit pas temporaire", affirme Abou Imad, qui a transformé sa voiture en petite épicerie où il vend des légumes sur une place de la capitale.

L'ONU estime que sept Syriens sur dix ont à présent besoin de l'aide internationale et prévoit le retour d'ici à juin 2025 d'un million de réfugiés.

L'ONU pense pouvoir fournir une aide "ambitieuse" à la Syrie, a déclaré mardi le chef du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), après une rencontre avec Abou Mohammad al-Jolani.

"Moment d'espoir prudent en Syrie", a déclaré Tom Fletcher sur X, en qualifiant "d'encourageants" ses entretiens à Damas.

- "Rebâtir mieux qu'avant" -

Retrouvailles à Homs, dans le centre de la Syrie, le 16 décembre 2024 après 13 ans de guerre civile ( AFP / AAREF WATAD )

Alors que Bachar al-Assad se posait en protecteur des minorités dans un pays à majorité sunnite, plusieurs pays et organisations, tout en saluant sa chute, disent attendre de voir comment les nouvelles autorités vont traiter les minorités.

"La Syrie doit rester unie, et il faut qu'il y ait un contrat social entre l'Etat et l'ensemble des confessions pour garantir une justice sociale", a assuré Ahmad al-Chareh en rencontrant lundi des membres de la communauté druze, branche de l'islam chiite, estimée à environ 3% de la population d'avant-guerre.

Carte de Syrie montrant la répartition confessionnelle et ethnique en Syrie en 2018, sur la base des travaux du Dr. M. Izady (Columbia University) ( AFP / Omar KAMAL )

Devant une délégation de diplomates britanniques, le chef de HTS a "souligné la nécessité de lever toutes les sanctions imposées à la Syrie afin de permettre le retour des réfugiés".

Certains ont commencé à rentrer dans leurs villes en ruines, comme à Maaret al-Noomane, dans l'ouest, où les combats qui ont éclaté dès 2012 n'ont laissé que des murs écroulés et des rues défoncées.

Des membres de la défense civile syrienne des Casques blancs portent un sac mortuaire après la découverte de corps dans une fosse commune à Damas, le 16 décembre 2024 ( AFP / Mohammed AL-RIFAI )

"Nous sommes là pour protéger les gens et leurs biens", affirme le policier Jihad Shahin, 50 ans. "On va rebâtir mieux qu'avant", promet-il.

Mais Kifah Jaafer, responsable local de la "Direction des Zones libérées", demande du temps. "Il n'y a pas d'école, aucun des services de base (...) Il va falloir des efforts et beaucoup d'aide, la ville manque de tout".

Le long de la route menant de Damas à la ville portuaire de Lattaquié, le fief du clan Assad, un journaliste de l'AFP a vu des dizaines de véhicules militaires et lance-roquettes abandonnés, encore chargés pour certains. A Lattaquié, les drapeaux à trois étoiles de l'indépendance syrienne adoptés par les nouvelles autorités sont hissés, avec le slogan "la Syrie pour tous".