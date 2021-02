Face aux critiques, Paris ajuste le tir sur son budget participatif

Moins de projets et une thématique annuelle: la mairie de Paris a adopté mercredi de nouvelles règles pour son budget participatif, dont l'ancienne mouture était critiquée sur l'utilité des propositions retenues ou la lenteur de leur mise en oeuvre.

"Nous avons entendu les nouvelles attentes des Parisiens et les évolutions répondent à plusieurs objectifs" pour mieux les associer à "chaque étape de cet outil démocratique", a souligné Anouch Toranian, adjointe en charge de la participation citoyenne, au deuxième jour du Conseil de Paris.

La nouvelle version prévoit une nette diminution du nombre de projets retenus - 59 par an contre 200 en moyenne auparavant - pour faire "moins de quantitatif et plus de qualitatif" et remettre "le curseur à l'échelle du quartier". Sur les 59, 57 concerneront l'arrondissement et deux toute la ville.

Dans le même temps, l'enveloppe pourra aller jusqu'à 2 millions d'euros par projet contre 440.000 en moyenne précédemment.

Autre changement, le respect d'une thématique spécifique. Celle de 2021 a été choisie par la mairie ("Imaginer le Paris de demain") mais les suivantes seront décidées par les Parisiens eux-mêmes.

L'aménagement public ne fera plus partie des domaines concernés, et les Parisiens auront désormais la possibilité de dire s'ils s'opposent à un projet proposé.

Depuis 2014, la capitale consacre 5% de son budget d'investissement annuel, soit 100 millions d'euros, à cet outil qui permet de financer des projets proposés par les Parisiens.

En six ans - 2020 a été une année blanche en raison des municipales -, 14.000 projets ont été déposés et 1.000 validés, dont plus de 50% ont été réalisés (parcours sportifs, bagageries solidaires, toits végétalisés..), selon la majorité municipale.

Un rythme jugé insuffisant par l'opposition, à l'image de l'élue LR Véronique Baldini qui a pointé des projets votés restés lettre morte, "enkystés dans les méandres de l'administration" et nourrissant la "frustration des riverains qui s'étaient prêtés au jeu".

Lancé pour la première fois en 1989 par la ville de Porto Alegre, au Brésil, le budget participatif a séduit depuis de nombreuses municipalités dans le monde.

En France, le nombre de communes engagées est passé de 7 à 138 entre 2014 et 2019, selon le site Lesbudgetsparticipatifs.fr.