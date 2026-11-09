Face aux crises, l'attachement aux espèces reste important chez les Français, selon un sondage

Les Français restent attachés à l'argent liquide face aux catastrophes naturelles, crises sociales et à l'instabilité géopolitique, selon un sondage ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Les paiements par carte bancaire n'ont jamais été aussi répandus, et pourtant les Français restent attachés à l'argent liquide face aux catastrophes naturelles, crises sociales et à l'instabilité géopolitique, selon un sondage de la Monnaie de Paris publié lundi.

"Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus incertain, tendu. Il y a des guerres (...) des guerres commerciales, des tensions économiques, de l'inflation, des cyberattaques". Face à cela, "le cash", l'argent liquide, "a un côté qui est extrêmement rassurant", a expliqué à l'AFP Marc Schwartz, le PDG de la Monnaie de Paris, établissement public qui produit les pièces françaises.

"On trouve dans toutes les périodes de crise ce réflexe atavique qui est qu'en cas d'inquiétude, on va à la banque et on prend de l'argent", rappelle-t-il.

Les Français sont 94% à utiliser une carte bancaire pour régler leurs achats, contre 92% en 2025, et les espèces arrivent en deuxième position avec 66% d'utilisateurs, un chiffre en baisse sur un an, selon un sondage Ifop commandé par la Monnaie de Paris, auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 personnes.

Cependant, les personnes interrogées jugent les espèces comme le mode de paiement le plus digne de confiance en cas de catastrophes naturelles et climatiques (37%), d'instabilités institutionnelles et politiques (47%), de crises économiques et financières (54%) et de crises sociales (43%).

De plus 85% des Français déclarent être inquiets de voir disparaître complétement les espèces, avec comme premier motif d'inquiétude la perte de liberté, car 86% des répondants ont le sentiment que leur vie privée serait alors "davantage contrôlée".

Les deux tiers des personnes interrogées ont souvent de l'argent liquide sur eux, et près de 50% gardent une somme en liquide à la maison, de 168 euros en moyenne.

La Monnaie de Paris a d'ailleurs lancé en juin le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur, aussi appelée bullion, avec la possibilité soit de le détenir physiquement soit d'opter pour la forme dématérialisée, l'or étant dans ce cas conservé de manière sécurisée par l'institution.

L'institution en a déjà vendu pour 14 millions d'euros à fin octobre, dont une partie significative a été livrée au domicile des clients.