Face aux craintes de propagation du virus, le marché de la dette reste recherché

Le marché de la dette est resté recherché vendredi, les craintes de voir le nouveau coronavirus se propager bien au-delà des frontières chinoises jouant en faveur de ces actifs refuges.

"Le sentiment qu'il y a toujours des risques à l'horizon avec le coronavirus continue à dominer", a observé auprès de l'AFP Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros pour Aviva Investors.

Même si "le marché a été assez calme aujourd'hui, avec des mouvements limités en Europe, il y a une volonté de renforcer la protection en venant sur ce marché refuge", a-t-il développé.

"Cette volonté est particulièrement visible sur les emprunts à 30 ans, qui ont été particulièrement recherchés", a-t-il noté.

Avec deux décès supplémentaires en Iran, un doublement des cas en Corée du Sud et quelque 500 prisonniers contaminés en Chine, l'inquiétude est remontée vendredi sur la propagation d'une épidémie qui a déjà fait plus de 2.200 morts.

Et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle la communauté internationale à "frapper fort" contre ce virus, qui a déjà contaminé plus de 75.000 personnes en Chine et 1.100 ailleurs dans le monde.

Une équipe internationale d'experts dirigée par l'OMS se rendra samedi à Wuhan, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus.

- Anticipations de baisses de taux -

"Les indicateurs PMI d'activité du jour se sont avérés assez corrects, mais ils ne prennent pas véritablement en compte les effets du coronavirus sur l'économie", le marché les a donc observés avec prudence, selon l'expert d'Aviva.

La croissance de l'activité privée en zone euro a accéléré légèrement en février, et même atteint un plus haut depuis six mois, malgré l'épidémie de coronavirus, selon une première estimation de l'indice PMI composite publiée vendredi par le cabinet Markit.

"Dans ce contexte, les investisseurs se remettent en outre à anticiper des baisses de taux directeurs des banques centrales, au moins une pour la BCE et entre une et deux pour la Fed, si la situation ne s'arrange pas dans les prochains mois", a souligné M. Lenoir.

"Tout ceci offre un gros soutien au marché obligataire qui joue donc à plein son rôle défensif", a-t-il conclu.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a peu bougé, à -0,43% contre -0,45% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi un mouvement identique, à -0,20% contre -0,22%. Celui de l'Espagne est resté stable à 0,22%, tout comme celui de l'Italie à 0,90%.

Le taux d'intérêt à 10 ans du Royaume-Uni a terminé à 0,57% comme la veille.

Aux États-Unis, le taux d'emprunt à dix ans reculait de façon plus marquée à 1,47% contre 1,52% jeudi, à l'instar de celui à 30 ans, à 1,92% contre 1,97%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 1,35% contre 1,39%.