Face aux colères sociales, Macron mobilise ses troupes

Un an a passé. Mais le temps semble suspendu. La journée d'Emmanuel Macron dans La Marne, pour honorer les combattants de la guerre 1914-1918, puis s'afficher au plus près des élus locaux, a un parfum de déjà-vu : celui de son « itinérance » de novembre 2018, dans l'Est et le Nord, où l'on a vu éclore les Gilets jaunes. Il s'agit toujours d'apaiser les colères. Huées et manifestations d'inquiétude en témoignent. « Même si Macron ne veut pas de nous, on est là ! » fredonnent certains. Moins que cet inédit mouvement, c'est à une crise sociale, catégorielle cette fois, que le président fait aujourd'hui face. « Ils commencent à flipper », observe un familier du pouvoir, tandis que les universités se soulèvent après l'immolation d'un étudiant, vendredi dernier à Lyon. « Un geste terrible », souffle Macron.Les banderoles « urgences en colère » le rappellent sur la façade de l'hôpital : avant la grande grève des cheminots le 5 décembre, les blouses blanches sont dans la rue. Pas celles d'Épernay. Pour cause de visite présidentielle, les manifestations ont été interdites ici, comme dans dix communes voisines. Le centre-ville est sous cloche. Le chef de l'Etat, qui sait combien le sujet est éruptif, est toutefois contraint de bousculer son programme pour annoncer un « plan d'urgence conséquent » pour l'hôpital, dont Édouard Philippe livrera le détail mercredi prochain.L'occasion, aussi, de dire qu'il ne croit pas à une « coagulation des luttes ». « Je distingue les sujets. » Ou encore : « Les situations sont très différentes. » Les multiples points de tension, l'exécutif entend les traiter un par un. « Il faut prendre les choses de manière séquentielle », recommande l'Elysée. Et bannir tout retard au démarrage.«Il faut se montrer le plus souple, le plus ouvert, possible»« Personne n'a vu venir les Gilets jaunes. Là, il y a le devoir de ne pas se laisser surprendre ...