Face au tollé, la Cinémathèque annule une projection du "Dernier tango à Paris"

L'acteur américain Marlon Brando et le réalisateur italien Bernardo Bertolucci à Paris le 5 mars 1972 ( AFP / - )

Une projection du "Dernier tango à Paris" (1972), film comportant une scène de viol tournée sans le consentement de son actrice Maria Schneider, a été annulée 24 heures avant par la Cinémathèque française, face au tollé d'associations féministes.

L'institution a pris cette décision "dans un souci d'apaisement des esprits et devant les risques sécuritaires encourus", dit-elle samedi dans un tweet, quelques jours après la tenue du procès du réalisateur Christophe Ruggia, jugé pour des agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel quand elle avait entre 12 et 14 ans.

"Nous sommes une cinémathèque, pas un camp retranché. Et nous ne pouvons prendre de risques avec la sécurité du personnel et du public", a réagi auprès de l'AFP Frédéric Bonnaud, le directeur de la Cinémathèque.

"Des gens violents commençaient à s'annoncer et maintenir cette projection précédée d'un débat devenait un risque tout à fait disproportionné. Tant pis", a-t-il précisé.

La Cinémathèque avait déjà déprogrammé fin 2017 une rétrospective consacrée au cinéaste Jean-Claude Brisseau, condamné en 2005 pour harcèlement sexuel.

"Le Dernier tango à Paris" devait lui être projeté dimanche à 20H00 dans le cadre d'une rétrospective consacrée à l'acteur américain Marlon Brando.

Un choix vivement dénoncé par l'actrice Judith Godrèche, figure du mouvement #MeToo en France, qui déplorait l'absence de contextualisation du film et le manque de respect envers l'actrice Maria Schneider décédée en 2011, après une vie cabossée.

L'actrice française Maria Schneider le 14 février 1983 à Paris ( AFP / PIERRE ANDRIEU )

"Il est temps de se réveiller chère Cinémathèque et rendre aux actrices de 19 ans (l'âge de Maria Schneider au moment du tournage, ndlr) leur humanité en vous comportant humainement", a-t-elle écrit sur Instagram.

Le film réalisé par Bernardo Bertolucci évoque la relation entre un veuf américain de passage à Paris et une très jeune femme. Ce huis clos à la fois sexuel et morbide atteint son paroxysme dans une scène de sodomie non consentie.

- Tournage traumatisant -

L'acteur américain Marlon Brando avec l'actrice française Maria Schneider le 5 mars 1972 à Paris lors du tournage du "Dernier tango à Paris" du scénariste-réalisateur italien Bernardo Bertolucci ( AFP / )

Cette scène, qui a valu au film classé X les foudres du Vatican, est entrée dans l'histoire du cinéma avant de symboliser des années plus tard les violences sexuelles dans le 7e art. Car, bien que simulée, la scène fut imposée à l'actrice, sans qu'elle n'en sache rien.

Ce qu'ont dénoncé lors de l'émergence du mouvement #MeToo en 2017 des actrices hollywoodiennes comme Jessica Chastain. "A tous ceux qui ont aimé le film, vous êtes en train de regarder une jeune fille de 19 ans en train d'être violée par un homme de 48 ans. Le réalisateur a planifié l'agression. Ça me rend malade".

Dès les années 70, Maria Schneider ne taira rien de ce tournage traumatisant, évoquant un double viol de la part de l'acteur et du réalisateur qui avait décidé de la scène sans lui en parler. Elle sera à peine entendue, comme le montre le film "Maria", sorti en juin.

Le collectif 50/50, qui lutte pour la parité dans le cinéma, a lui aussi appelé sur X la Cinémathèque à une "médiation réfléchie et respectueuse de la parole de la victime, la comédienne Maria Schneider" pour accompagner cette projection.

De son côté, le syndicat SFA-CGT a rappelé que "filmer et diffuser un viol reste répréhensible". "Aujourd'hui, nous savons. Nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas comprendre et voir la portée de cette scène de viol", a écrit le syndicat, tout en assurant respecter la "liberté d'expression".

La Cinémathèque avait promis vendredi "un temps d'échange avec le public" en amont de la projection, à "propos des questions" qu'il soulevait.

"Ce film aura réussi à faire deux fois scandale à plus de 50 ans de distance", estime Frédéric Bonnaud, rappelant qu'il avait été diffusé "sans problème" à la Cinémathèque en 2017 "en hommage à son chef opérateur".