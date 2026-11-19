Face au scénario Marine Le Pen en 2027, des maires de gauche prêts "à résister"

Dans l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen en 2027, des maires de gauche se disent prêts à entrer "en résistance" pour contrebalancer la politique d'un éventuel gouvernement d'extrême droite ( AFP / JOEL SAGET )

Dans l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen en 2027, des maires de gauche se disent prêts à entrer "en résistance" pour contrebalancer la politique d'un éventuel gouvernement d'extrême droite, à l'instar de centaines de villes démocrates opposées à la politique anti-immigration de Donald Trump.

Si la France est un État centralisé, loin du fédéralisme américain qui accorde aux États de vastes pouvoirs, certains élus locaux refusent néanmoins de se cantonner au rôle de spectateurs.

À Bavilliers (Territoire de Belfort), 4.800 habitants, le maire socialiste Léo Prassel entend servir de "parapluie" à sa population face à des mesures qu'il jugerait "discriminatoires".

Il s'inquiète surtout d'une possible "libération des pulsions racistes et xénophobes", et compte s'appuyer sur son centre communal d'action sociale (CCAS) pour "faire vivre la solidarité" et "protéger les habitants les plus vulnérables".

À Trélazé (Maine-et-Loire), le maire DVG Lamine Naham avoue construire dès à présent un budget "de résistance" face au "scénario catastrophe" que serait selon lui l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national.

Dans cette commune de 16.500 habitants qui compte près de 50% de logements sociaux, il redoute l'instauration d'une préférence nationale dans les attributions de HLM.

"Trélazé sera une terre de résistance", clame le maire, qui entend contester en justice toute "tentative d'appliquer la préférence nationale".

"Imaginez qu'il faille distinguer Français et étrangers pour une sortie d'école au musée. Nous, nous emmènerons tout le monde", poursuit M. Naham, qui craint aussi la remise en cause des dispositifs de politique de la ville, dans le viseur du RN.

Autre élu de banlieue, Philippe Rio, maire PCF de Grigny (Essonne), prédit lui un "grand chelem de la ségrégation sociale, raciale et spatiale" et estime aussi que "les villes populaires en seront les premières victimes".

"Il y aura de la baston juridique en s'appuyant sur le droit européen, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et certainement de la désobéissance civique dans un certain nombre de villes", prévient-il, estimant que "la justice va devenir un espace politique majeur".

"ville-refuge"

A Échirolles, la maire communiste Amandine Demore appelle les maires à "entrer en résistance".

Les coupes opérées par les municipalités RN dans les budgets de la culture et d'associations comme le Planning familial ou le Secours populaire alimentent ses craintes, tout comme la promesse de Marine Le Pen de générer 8,2 milliards d'euros d'économies sur les collectivités dès 2027.

"Je n'ai que des habitants des classes moyennes ou populaires. Demain, il va falloir prendre encore plus soin d'eux puisque le RN leur promet moins de services publics", estime Mme Demore, qui se pose en "lanceuse d'alerte".

D'autres élus misent sur le tissu associatif et les contre-pouvoirs locaux. A Tours, le maire écologiste Emmanuel Denis souhaite que sa ville "reste un espace de liberté, une ville-refuge", et entend soutenir "la liberté d'expression des organisations syndicales" en accueillant une Bourse du travail.

Certains élus anticipent un nouveau recul des libertés publiques.

Fervent partisan de la vidéosurveillance, le maire PS de Montpellier Michaël Delafosse a refusé la transmission automatique des images à l'État, craignant qu'elles ne puissent être utilisées pour "traquer des opposants ou cibler certaines populations".

Il s'inquiète également de "préfets de combat zélés" susceptibles de renforcer le contrôle des collectivités, notamment sur l'accueil des réfugiés.

Les experts appellent toutefois à relativiser la portée de cette "résistance". Pour le politologue Jean-Yves Camus, cette dernière passerait surtout par la mobilisation de la société civile, le soutien à la culture et les recours en justice.

Le constitutionnaliste Benjamin Morel estime aussi que les collectivités disposent d'une capacité d'action "réelle mais limitée".

"Le socialisme municipal des années 1930, qui visait à faire exister une politique alternative sur le terrain, serait clairement beaucoup plus difficile aujourd'hui", souligne-t-il, tout en reconnaissant une vraie "capacité de nuisance" des collectivités.

"Certains maires pourraient refuser d'organiser un référendum sur l'immigration dont le Conseil constitutionnel aurait censuré le décret de convocation", observe-t-il.

Une analyse partagée par le maire PS de Bourg-en-Bresse, Jean‑François Debat, qui juge légitime de s'opposer à d'éventuels "contournements des règles démocratiques". "Un pouvoir ne peut pas s'opposer à une masse d'élus résolus", affirme-t-il.