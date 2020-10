Face au mur de la dette qui attend l'Afrique, le FMI appelle à faire preuve d'"audace"

L'Afrique sub-saharienne, mise à l'épreuve par la pandémie de coronavirus, devrait avoir besoin d'ici 2023 de 890 milliards de dollars de financements extérieurs, soit 55% du PIB de la région, a chiffré jeudi le FMI, qui appelle le G20 à faire preuve de plus "d'audace".

Le Fonds monétaire international rappelle dans un rapport économique régional que le continent était sur une trajectoire de réduction de sa dette quand la pandémie a éclaté.

Las, le ratio dette sur produit intérieur brut devrait grimper à 65% d'ici la fin de 2020, alors qu'il s'était stabilisé autour de 55%. Pour les pays pétroliers comme le Nigeria, confrontés à une baisse des exportations et des prix de l'or noir, ce ratio devrait dépasser 68%.

Dans ce contexte, les pays d'Afrique sub-saharienne devraient avoir besoin de 890 milliards de dollars de financements extérieurs: la moitié (480 milliards) pour refinancer leur dette extérieure, le reste pour financer leur déficit public.

Sur ce total, "moins de la moitié" des fonds devraient venir de créanciers privés et "environ le quart" des institutions financières internationales et des créanciers bilatéraux, note l'institution basée à Washington qui s'appuie sur les engagements actuels des prêteurs.

Le reste des fonds n'étant pas "identifié", le continent fait face à un "déficit financier ("financial gap") de l'ordre de "290 milliards de dollars" pour la période 2020-2023.

Tout en saluant le moratoire mis en place en avril par le G20 (connu sous le nom de "Debt Service Suspension Initiative", DSSI), et la décision récente de le prolonger jusqu'en juin 2021, le Fonds estime que des "actions plus audacieuses sont nécessaires". Lui-même précise avoir apporté une aide de 16 milliards de dollars à la région au cours des six derniers mois.

Critiquant des délais trop longs dans l'approbation des mémorandums, le FMI invite les pays du G20 à donner plus d'air aux pays d'Afrique sub-saharienne pour leur permettre de lutter contre la pandémie, que ce soit en réduisant les intérêts de la dette ou en rééchelonnant les échéances.

A ce jour, 46 des 73 pays les plus pauvres ont demandé à bénéficier de la suspension du service de la dette, la plupart en Afrique, mais l'initiative n'a porté que sur "1,66%" des paiements de la dette des pays pauvres cette année, a déploré le Réseau européen sur la dette et le développement (Eurodad), "en raison de la réticence des prêteurs privés et multilatéraux à y participer".