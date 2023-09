Face au manque de médecins, la Mutualité propose "l'équipe de soin traitante"

La Mutualité française, qui fédère les mutuelles santé françaises, propose d'expérimenter "des équipes de soin traitantes", pour que les médecins puissent accroitre le partage de leurs tâches avec infirmiers, pharmaciens et autres professions de santé.

Face au développement des maladies chroniques notamment, "le médecin traitant ne peut organiser seul le parcours de soins" des patients, estime la Mutualité dans un communiqué jeudi.

"Le partage de compétences au sein d'une +équipe de soins traitante+ choisie par le patient et constituée a minima d'un médecin, d'un assistant médical, d'un infirmier et d'un pharmacien allégerait la charge des médecins et limiterait le renoncement aux soins, et/ou la prise en charge tardive", ajoute l'organisme.

De plus en plus de Français peinent à trouver un médecin traitant et l'une des solutions envisagées est de confier des tâches effectuées par les médecins à d'autres professionnels de santé.

Mais ces propositions sont généralement vues d'un mauvais oeil par les syndicats de médecins, qui veulent rester la porte d'entrée du système de soins pour éviter le risque de soins aux rabais.

Des mesures ont néanmoins déjà été mises en place, comme la possibilité pour les pharmaciens d'effectuer, sans ordonnance, des tests pour l'angine bactérienne et la cystite, et --bientôt-- de prescrire les antibiotiques adéquats si le test est positif.

"Il n'est pas question de remettre en cause le rôle de médecin traitant, mais écoutons aussi ce que nous disent" les assurés sociaux, "qui pensent que consulter un professionnel paramédical (...) peut favoriser leur accès aux soins" a déclaré Séverine Salgado, la directrice générale de la Mutualité Française, lors d'une conférence de presse.

La Mutualité présentait jeudi ses propositions pour une "réforme structurelle de la protection sociale", quelques jours avant la présentation par le gouvernement du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2024, .

Outre un meilleur partage des tâches entre médecins et autres soignants, la Mutualité prône une réduction de la TSA (taxe de solidarité additionnelle) pour les mutuelles et autres organismes de protection complémentaire qui proposent à leurs adhérents des actions de prévention.