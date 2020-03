Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Face au coronavirus, Londres prône un coup de frein sur les transactions immobilières Reuters • 27/03/2020 à 11:15









FACE AU CORONAVIRUS, LONDRES PRÔNE UN COUP DE FREIN SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique a recommandé que les transactions immobilières soient différées ou suspendues le temps de la pandémie de coronavirus. "Compte tenu de la situation au Royaume-Uni concernant l'épidémie de coronavirus (covid-19), nous enjoignons aux parties impliquées dans des déménagements de s'adapter et d'être souples afin de modifier les procédures habituelles", peut-on lire dans une directive publiée tard jeudi soir. Le gouvernement souligne qu'il n'y a pas lieu d'annuler les transactions en cours mais souligne qu'il faut respecter les consignes de confinement chez soi et éviter de croiser d'autres personnes. Si le bien immobilier est vide, poursuit la directive, il est possible de poursuivre la transaction. A l'inverse, si le bien immobilier est occupé, le gouvernement britannique invite les parties impliquées dans des transactions immobilières à "convenir à l'amiable d'un nouvel échéancier". "La santé des personnes et la santé publique doivent être la priorité", souligne la directive gouvernementale. L'épidémie limite par ailleurs la capacité des banques à accorder de nouveaux prêts immobiliers tandis que des ménages endettés ont demandé un rééchelonnement de leurs traites. UK Finance, l'association britannique des services bancaires et financier, a annoncé qu'un report de trois mois serait proposé à tous les acquéreurs de biens immobiliers. "Les organismes de crédit reconnaissent qu'un grand nombre de personnes s'apprêtant à déménager dans un nouveau foyer sont confrontées à un stress et à une incertitude significatives dus à l'impact du coronavirus", a expliqué son PDG, Stephen Jones. "Les mesures de distanciation sociale en vigueur signifient que de nombreux déménagements devront être différés." (Iain Withers et Pamela Barbaglia; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

