Face au Bayern Munich, Lyon repart à la chasse au gros

Cinq jours après son exploit contre Manchester City, Lyon retrouve ce soir le stade José-Alvalade de Lisbonne pour disputer une demi-finale de Ligue des champions avec l'envie de perpétuer sa tradition européenne. Pour cela, il faudra résister au Bayern Munich, une machine de guerre qui s'impose comme l'inévitable favori de la compétition. Le jeu en vaut la chandelle.

Olympique lyonnais Bayern Munich 21:00 - 19/08/2020 Ligue des champions Diffusion sur

Dans les dernières longueurs d'une saison interminable et chamboulée comme jamais, l'Olympique lyonnais a la possibilité d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Une perspective improbable il y a encore quelques semaines, quand l'OL faisait essentiellement parler de lui pour les jérémiades incessantes de Jean-Michel Aulas. À l'époque, Lyon s'était retrouvé à la place du con et devait difficilement accepter d'avoir raté la saison qui devait marquer le début d'une nouvelle ère. Près de quatre mois plus tard, le vent a tourné, et le président lyonnais est persuadé quesubie au printemps a conditionné ses joueurs pour se faire une place dans le dernier carré de cette Ligue des champions au format aussi inédit qu'excitant.