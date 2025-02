Face à Trump, le Japon évite l'affrontement commercial ouvert

Le président américain Donald Trump observe le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba lors d'une conférence de presse commune à la Maison Blanche, à Washington, le 7 février 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump a menacé vendredi le Japon de droits de douane mais le Premier ministre japonais, de passage à Washington, a évité une guerre commerciale ouverte, en offrant des concessions au président américain.

Les deux dirigeants ont aussi promis de se mobiliser ensemble, sur le plan de la sécurité comme de l'économie, pour faire face à la Chine.

Donald Trump a affirmé vendredi que des droits de douane contre le Japon étaient une option si la balance commerciale n'était pas ramenée "à l'équilibre".

"Je ne pense pas que j'aurai le moindre problème" à obtenir satisfaction, a assuré le président américain, assis aux côtés de Shigeru Ishiba dans le Bureau ovale.

Interrogé sur une telle perspective plus tard, lors d'une conférence de presse, et sur d'éventuelles représailles commerciales du Japon, le Premier ministre japonais a esquivé, en disant qu'il ne voulait pas répondre à une question "hypothétique".

- "Flatter" -

"C'est une très bonne réponse. Il sait ce qu'il fait", a réagi Donald Trump, approuvant l'habileté de son invité.

Un peu plus tôt, Shigeru Ishiba avait glissé qu'il trouvait le républicain "effrayant" à la télévision, mais "très sincère et très puissant" en personne, tout en assurant qu'il ne cherchait pas à "le flatter", sous le regard approbateur de son hôte.

Le président américain Donald Trump avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, le 7 février 2025 à la Maison Blanche ( AFP / Jim WATSON )

Dès son retour au pouvoir, Donald Trump avait assuré qu'il voulait corriger les déficits commerciaux de la première puissance mondiale.

Avec le Japon, les Etats-Unis affichaient en 2023 un déficit de 72 milliards de dollars dans les échanges de biens, selon un pointage réalisé pour le Congrès.

Donald Trump a par ailleurs promis pour le début de semaine prochaine une annonce sur des droits de douane "réciproques" avec tous les partenaires commerciaux des Etats-Unis.

- Gaz et investissements -

Le président américain a annoncé que le Japon s'était engagé à acheter des "quantités record" de gaz naturel américain, une manière de réduire le déficit commercial.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba (d) à son arrivée à la base conjointe Andrews, dans le Maryland, le 6 février 2025, avant une rencontre avec le président américain Donald Trump ( JIJI Press / STR )

L'annonce vise à renforcer la sécurité énergétique d'un Japon pauvre en ressources, tout en permettant au milliardaire républicain, qui conçoit tout échange diplomatique comme une négociation d'affaires, de vanter une victoire économique.

Shigeru Ishiba a promis vendredi que le Japon réaliserait des "investissements sans précédent" aux Etats-Unis. "Un millier de milliards de dollars est la cible", a-t-il déclaré.

Le Japon était déjà en 2023 la première source d'investissements directs étrangers sur le sol américain.

Encore récemment, le géant japonais SoftBank Group, dont l'exubérant patron Masayoshi Son affiche sa proximité avec Donald Trump, s'est associé à un grand projet d'investissement dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis.

Le patron d'OpenAI Sam Altman (d) et le PDG de SoftBank Masayoshi Son, le 3 février 2025 à Tokyo ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

L'aciériste U.S. Steel sera l'un des bénéficiaires de ces nouveaux investissements par le biais de l'entreprise japonaise Nippon Steel, a aussi assuré Donald Trump, qui a confirmé qu'un rachat pur et simple n'était plus à l'ordre du jour.

Les questions de défense dans la région ont été à l'ordre du jour de la rencontre, notamment les visées de la Chine concernant Taïwan, et les relations avec la Corée du Nord.

Avant son déplacement à Washington, Shigeru Ishiba avait affirmé au Parlement que le Japon devait "continuer à s'assurer de l'engagement des Etats-Unis dans la région", ce "afin d'éviter tout vide de pouvoir qui mènerait à une instabilité régionale".

- "Agressions économiques chinoises" -

Le Japon, qui accueille environ 54.000 militaires américains, principalement dans la région d'Okinawa, à l'est de Taïwan, s'inquiète des ambitions territoriales de Pékin.

Les accrocs se sont d'ailleurs multipliés ces derniers mois entre Pékin et Tokyo.

Le navire chinois d'assaut amphibie Hainan, au port de Hong Kong, le 24 novembre 2024 ( AFP / Holmes CHAN )

Donald Trump n'a pas jusqu'ici adopté le même langage de fermeté face à la Chine que son prédécesseur Joe Biden, même s'il a engagé un bras de fer commercial avec la deuxième puissance mondiale.

Lors de la conférence de presse, il a déclaré s'être mis d'accord avec Shigeru Ishiba "pour coopérer de manière encore plus rapprochée pour combattre les agressions économiques chinoises".

Les deux dirigeants ont en outre condamné les "activités provocatrices" de Pékin en mer de Chine méridionale dans leur communiqué commun après la rencontre.