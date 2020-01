Face à Trump, la riposte millimétrée de l'Iran

La réponse iranienne était attendue. Cela faisait cinq jours que les dirigeants de la République islamique promettaient de venger militairement l'élimination vendredi du général Qassem Soleimani, chef de la force extérieure des gardiens de la Révolution, dans une frappe américaine de drone près de l'aéroport international de Bagdad. Depuis dimanche, des millions d'Iraniens appellent à la « vengeance » dans les rues d'Ahvaz, de Téhéran et de Kerman, où ils ont rendu un dernier hommage ? endeuillé par une bousculade meurtrière ? au général considéré comme un « martyr ».Lire aussiPourquoi Donald Trump a éliminé Qassem SoleimaniMais les représailles de l'Iran s'annonçaient pour le moins difficiles, Donald Trump ayant d'ores et déjà prévenu qu'il n'hésiterait pas à bombarder 52 sites iraniens si Téhéran s'en prenait aux intérêts américains dans la région. « La situation n'a jamais été aussi dure pour l'Iran », confiait lundi un haut diplomate iranien sous couvert d'anonymat. « À aucun moment nous n'avons été autant sous pression de la part de l'opinion publique », expliquait le responsable. « Celle-ci est comparable à une famille, dont l'un des enfants vient d'être tué arbitrairement par un colosse. On ne peut pas facilement convaincre ces gens de laisser tomber. Ils réclament vengeance. »La nouvelle de l'attaque iranienne a surgi mercredi matin, en pleine cérémonie de funérailles de Qassem Soleimani...