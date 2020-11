Face à Rennes, Paris et Thomas Tuchel ne veulent pas perdre la tête

Défaits cette semaine en C1 par Leipzig et Chelsea, Paris et Rennes se retrouvent au Parc des Princes ce samedi soir pour un choc au sommet du championnat de France. Décimé par les blessures, et alors que l'avenir de Thomas Tuchel est discuté, le PSG va devoir se retrousser les manches pour ne pas perdre la main sur la Ligue 1. D'autant qu'en cas de victoire au Parc, Rennes pourrait provisoirement partager le trône avec son hôte parisien.

Tuchel a chaud

Danilo : " Moi, je suis milieu de terrain "

Avec toutes les galères que connaît le PSG en ce moment, on en aurait presque oublié la série en cours des Parisiens en Ligue 1 : sept victoires de rang et même 14 buts marqués pour un seul encaissé sur les trois derniers matchs. À première vue, il paraît presque impossible de se douter qu'un début de crise couve à Paris et que battre Rennes, ce samedi soir au Parc des Princes, déjouerait pas mal de pronostics.Face aux Bretons, l'interrogation principale d'avant-match du PSG ne sera pas de savoir si Marquinhos doit jouer numéro 6 ou non, mais plus de former un onze de départ à peu près cohérent. Au rayon des absents : Kylian Mbappé, Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Marco Verratti, Mauro Icardi, Julian Draxler et visiblement même Pablo Sarabia. Une hécatombe qui comporte son lot de polémiques puisque Mbappé et Neymar ont pourtant été convoqués en sélection pour la trêve internationale à venir. Face à cela, Thomas Tuchel s'avoue impuissant :L'entraîneur allemand, qui vit des jours difficiles, n'avait pas vraiment besoin de ça. Au club, selon les informations de RMC, on réfléchit même de plus en plus à l'avenir de l'Allemand et un nouvel accroc face à Rennes ne ferait qu'augmenter la pression de l'épée de Damoclès placée au-dessus de sa tête. Parmi les rares bonnes nouvelles, le possible retour aux affaires de Leandro Paredes et la bonne forme de Moise Kean devant, l'une des rares satisfactions parisiennes face à Leipzig. Et puis c'est tout. Mais Tuchel ne veut pas s'avouer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com