Face à Monaco, Lyon a joué petit bras malgré ses quatre buts

Les obsédés du résultat ne retiendront qu'une chose après la soirée de dimanche : Lyon a explosé Monaco (4-1), un concurrent pour l'Europe, et revient tout près du podium. Les autres, plus exigeants, peuvent se demander si le jeu proposé par l'OL au Groupama Stadium est digne d'un effectif aussi fourni. Et d'un club historiquement habitué à dominer ses adversaires, en tout cas sur la scène nationale.

La perte du Lyon

Ceux qui ont préféré passer leur dimanche soir devantou l'épisode inédit de- liste à laquelle on pourrait ajouter Rudi Garcia - ont probablement tous eu la même réaction en découvrant le résultat de Lyon-Monaco (4-1). Le tableau d'affichage est formel : l'OL s'est offert un succès éclatant face à un concurrent, une large victoire pour confirmer son regain de forme, et rappelle à tout le monde qu'il reste un candidat crédible au podium. Oui, mais c'est bien connu, un score ne dit pas tout. Si les plus pragmatiques pourront se satisfaire de cette soirée et des trois points empochés par les Gones, les romantiques, souvent plus exigeants, préféreront déplorer le jeu proposé par le club le plus puissant de l'Hexagone derrière le Paris Saint-Germain. Sans aucune compétition européenne à jouer, Lyon dispose d'un réservoir épatant au milieu comme en attaque. La succession de noms sur lesquels Rudi Garcia peut compter pour l'animation offensive de son équipe donne même le tournis, mais le papier n'est pas le terrain. Et sur la pelouse du Groupama Stadium, c'est un OL petit bras qui a expédié un Monaco kamikaze, mais joueur. Pas de quoi se pavaner.On peut faire dire n'importe quoi aux statistiques, c'est vrai, mais certaines peuvent dire beaucoup de choses de la philosophie d'une équipe. Les chiffres à la pause alors que Lyon menait fièrement 4-0 face à Monaco sont fous : 73% de possession pour l'ASM ! Et une efficacité redoutable pour les locaux., admettait Rudi Garcia à l'issue du match.Même constat au coup de sifflet final : cet OL a gagné 4-1 mais n'a rien proposé de rassurant ou d'excitant.