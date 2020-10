Face à Manchester United, Paris doit capitaliser sur son Final 8

Le PSG démarre sa campagne de Ligue des champions face à Manchester United ce mardi au Parc des Princes. Un gros rendez-vous d'entrée qui doit permettre à Paris d'affirmer, sur le terrain, son statut de finaliste de la dernière édition.

Il existe de nombreuses façons d'entretenir son costume de soirée. Il est coutume de le brosser, de l'aérer ou même de lui donnerpour lui accorder une seconde jeunesse avant de le renfiler. Si l'OM a dû mettre un petit coup de polish sur ses tenues de gala après sept ans d'absence en C1, les vestes et pantalons des joueurs parisiens sentent quant à elles encore le soleil de Lisbonne du mois d'août dernier. Celui-là même qui avait mis en lumière le parcours historique du PSG jusqu'à cette finale face au Bayern, qui avait permis aux hommes de Thomas Tuchel de découvrir à quoi ressemblait le duel contre le boss de fin. Contrairement aux saisons précédentes, Paris a gagné plus qu'il n'a perdu au moment de faire les comptes. Cette épopée européenne a montré qu'il y avait encore des améliorations à faire pour soulever la couronne, mais aussi que Paris pouvait prétendre à un autre statut que celui duqu'on lui attribue encore trop souvent. Et c'est déjà pas mal.Dans les entrailles du Camp des Loges ce lundi, Thomas Tuchel voulait regarder de l'avant. Et faire table rase du passé, le bon comme le mauvais. L'objectif est maintenant de capitaliser sur cet été à Lisbonne sans se croire déjà arrivé, et ne plus avoir à reparler de ce désastre de mars 2018 où Manchester United était venu faire sombrer un PSG qui se voyait déjà qualifié en quarts.(depuis cette rencontre), expliquait le coach parisien en conférence de presse.Mine de rien, il va falloir remettre le pied à l'étrier sans Marco Verratti, Leandro Lire la suite de l'article sur SoFoot.com