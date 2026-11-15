Face à la "zone de mort", l'Ukraine parie sur les drones-ambulances aériens

Cette photo montre un drone StarGate d'évacuation aérienne fabriqué par l'entreprise ukrainienne SkyFall, pendant un vol sur un terrain d'entraînement en Ukraine le 29 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

"Au début, je n'y croyais pas" : Ievguen, soldat ukrainien, est resté bloqué deux jours sur le front, le pied arraché par une mine. Alors qu'il se pensait condamné, un camarade lui annonce une solution inattendue : une évacuation aérienne par drone.

"J'ai répondu +Tu plaisantes ? Tu essaies juste de me remonter le moral ?+", raconte-t-il à l'AFP.

En convalescence dans un hôpital ukrainien, il se remémore cette nuit où il est devenu l'un des premiers soldats évacués par drone-ambulance.

Près de cinq ans après le début de l'invasion russe, les drones dominent le ciel et la ligne de front est devenue une "zone de mort" de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, où le moindre mouvement est repéré.

Dans cet espace saturé d'engins explosifs, secourir un blessé est devenu extrêmement périlleux. Pour y répondre, l'entreprise ukrainienne Skyfall a développé le drone Stargate, conçu pour l'évacuation médicale.

Depuis octobre, l'appareil a engagé trois missions de sauvetage, dont celle d'Ievguen.

"Plus tard, vers le soir, le commandant de compagnie m'appelle et dit : +Bon, tu es prêt à voler ?+", se souvient-il.

La caméra embarquée du drone filme Ievguen prenant place dans la nacelle, un brancard fermé d'un couvercle, son arme serrée contre lui.

Dans les airs, il se souvient, se détachant sur la lune, des allées et venues des drones de ravitaillement et de surveillance.

Malgré la peur, "il n'y avait pas d'autre option", résume-t-il.

Besoin opérationnel

Dans un hangar secret aux airs de laboratoire, des ouvriers s'appliquent autour de larges structures en fibre de carbone.

"Le commandant de la brigade CODE 9.2 est venu voir le fondateur de Skyfall, disant qu'ils avaient besoin d'un drone d'évacuation aérien", explique à l'AFP le porte-parole de l'entreprise ayant requis l'anonymat.

"Un an plus tard, nous avions le Stargate", une innovation née d'un "besoin opérationnel" plutôt que d'une avancée technologique nouvelle.

Un employé de l'entreprise ukrainienne SkyFall présente les capacités d'un drone d'évacuation aérienne StarGate avant un vol sur un terrain d'entraînement en Ukraine, le 29 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Jusqu'ici, l'armée ukrainienne utilisait surtout des drones terrestres pour évacuer les blessés, mais, ils sont limités à 10 km/h et peinent à franchir rivières et champs de mines.

"Ils sont aussi des cibles faciles. Une mission peut durer plusieurs heures", poursuit-il.

Le Stargate atteint 105 km/h et emporte jusqu'à 150 kilogrammes sur 30 km. Son prix : 50.000 dollars (environ 44.560 euros), selon le constructeur.

Dans l'atelier, plusieurs appareils s'alignent sur l'allée centrale. Au fond, les carcasses métalliques de prototypes prennent la poussière.

Skyfall dit viser la production de 1.000 drones mensuels d'ici fin 2026.

Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé fin octobre travailler "au déploiement de cette technologie".

À l'extérieur, sur un terrain vague, l'engin de 400 kg s'élève dans un bruit de tempête.

Derrière la télécommande, des pilotes en formation, qui, jusqu'alors, n'avaient transporté que des vivres et des bombes.

Silence de bibliothèque

Le pilote ayant secouru Ievguen, indicatif "KVN", se remémore sa première mission d'évacuation.

"Dès que je l'ai récupéré, tout le monde s'est tu", se souvient-il. "Il y avait juste le silence, un silence de bibliothèque".

"Cette fois, à bord, il y avait une personne, pour laquelle nous étions venus", dit-il à l'AFP.

Avant le décollage, plusieurs drones explosifs russes sont repérés. "On coupe tout", raconte-t-il.

Une deuxième tentative. Puis une troisième. Finalement, l'appareil décolle.

Un employé de l'entreprise ukrainienne SkyFall inspecte un drone d'évacuation aérienne StarGate avant un vol sur un terrain d'entraînement en Ukraine, le 29 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Le drone file loin du front à 100 km/h et 100 mètres d'altitude. En vol, le brouillage électronique russe coupe momentanément la liaison avec le pilote.

Pour Ievguen, le moment est angoissant : le drone reste un temps stationnaire au milieu du champ de bataille.

L'IA embarquée prend alors le relais jusqu'au rétablissement de la liaison.

Réalisée en une quinzaine de minutes, l'évacuation est suivie de près par les militaires ukrainiens.

"Nous avons besoin de davantage d'exemples sur le terrain pour évaluer réellement le système", souligne, sous couvert d'anonymat, un officier d'une brigade d'assaut interrogé par l'AFP, mais "ça paraît prometteur".

Un employé de l'entreprise ukrainienne SkyFall devant un drone d'évacuation aérienne StarGate avant un vol sur un terrain d'entraînement en Ukraine, le 29 octobre 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

KVN voit dans ce type d'appareil "un avenir, porté par des technologies qui ramèneront les soldats à leur famille".

Ievguen, lui, entame sa reconstruction. Comme les missions se poursuivent, il rassure ses camarades "qui ont peur de voler", dit-il.

"Je leur envoie des messages pour leur expliquer qu'ils n'ont rien à craindre".