Face à la peur d'attraper une maladie, les joueurs du Borussia changent de douche

Douche à l’azerbaïdjanaise. Dans le bus du retour, l’odeur devait être terrible. Par peur d’attraper un fichu virus, les joueurs du Borussia Dortmund ne se sont pas douchés au stade du Sabah FC . Après leur victoire en Ligue des champions, obtenue grâce à un doublé de Serhou Guirassy, les Allemands ont directement filé vers leur hôtel ce mardi soir. Comme le raconte Bild , les médecins du clubs craignaient que les joueurs chopent la légionellose dans les canalisations des douches du stade olympique de Bakou.

« Ici, les douches ne sont pas vraiment à la hauteur »

Cette bactérie cause des infections, notamment pulmonaires. Nils-Ole Book, directeur sportif du Borussia, a ouvert les vannes sur le Sabah FC, qui dispute sa première campagne de Ligue des champions : « Je trouve que les douches de l’hôtel étaient un peu plus agréables . Vous imaginez bien pourquoi je dis ça. Ici, les douches ne sont pas vraiment à la hauteur. » …

UL pour SOFOOT.com