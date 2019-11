Face à la pénurie d'oignons au Bangladesh, un pont aérien, un prix subventionné et des mesures antitrafic

Après une mousson qui a endommagé sa production, l'Inde a interdit l'exportation d'oignons, entraînant une flambée des prix au Bangladesh voisin.

En Asie du Sud, on ne plaisante pas avec l'oignon. Après une mousson tardive qui a endommagé les récoltes en août dans les régions productrices d'Inde, New Delhi a décidé, le 29 septembre, d'interdire l'exportation d'oignons. Au Bangladesh voisin, où la production locale d'oignons satisfait environ deux tiers de la demande, cette décision a provoqué des pénuries, une flambée des prix et la colère d'une population qui utilise largement cette herbacée dans la cuisine.

Spéculation et répression

Le kilogramme de ce légume de base a flambé, passant de 30 taka (32 centimes d'euros) à près de 260 taka (2,78 euros), dans un pays parmi les plus pauvre au monde (où le PIB par habitant était de 1 603 dollars par an). Début octobre, après un début de révolte, les autorités ont pris des mesures en s'approvisionnant auprès de la Birmanie, la Turquie, la Chine, d'Egypte, des Emirats arabes unis ou d'Afghanistan. Un journal anglophone du Bangladesh, The Independent, rapportait le 17 novembre que depuis le début du mois 11 732 tonnes d'oignons en provenance de Birmanie avaient été importées par le port de Teknaf (au sud du pays). Mais ces importations sont insuffisantes. Un pont aérien a été organisé, et les premiers oignons en provenance d'Egypte sont attendus mardi 19 novembre, à Dacca.

A Dacca, seuls quelques milliers de personnes ont pu profiter d'un prix réduit

De son côté, la Trading Corporation of Bangladesh (TCB), un organisme qui relève du ministère du commerce, a mis en vente des oignons au prix subventionné de 45 taka le kilo (0,48 centime d'euro), pour aider les personnes à faibles revenus. A Dacca, la capitale qui compte 18 millions d'habitants, seuls quelques milliers de personnes ont pu profiter de ce prix réduit.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr