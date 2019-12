Face à la grève du 5 décembre, les petits commerçants lancent un appel à l'aide aux Français

Après des mois de mobilisation de la part notamment des "gilets jaunes" et alors que le mouvement contre la réforme des retraites s'annonce très suivie, le Syndicat des indépendants et des TPE (SDI) demande dans une tribune publiée dimanche dans Le Parisien une "trêve" pour leur survie.

Un marché de Noël à Bordeaux, le 13 décembre 2018. ( AFP / GEORGES GOBET )

"Depuis plus d'un an, nous voyons tous les samedis défiler sous nos fenêtres des 'gilets jaunes', des avocats, des forces de l'ordre, des infirmiers... et nos clients tourner les talons". Dans une tribune publiée dimanche 1er décembre dans Le Parisien , le Syndicat des indépendants et des TPE (SDI), qui représente les artisans, commerçants et dirigeants de TPE en France, dresse le bilan de ces derniers mois et t ire la sonnette d'alarme en vue de la grève massive qui s'annonce contre la réforme des retraites à partir du 5 décembre.

À Lille, Bordeaux, Rouen, Toulouse ou Paris, les petits commerces ont vu leur chiffre d'affaires chuter "de 20 à 30% en moyenne" ces derniers mois, déplorent-ils. "Certains d'entre nous sont noyés sous les frais bancaires, peinent à rembourser leur emprunt et ont même fermé boutique", expliquent-ils. Aujourd'hui, alors que la grève s'annonce très suivie , notamment dans les transports en commun, ils "craignent pour leur survie" . "Paralysie du pays, repli des Français chez eux... nous présageons le pire et, selon certains syndicats, ce n'est que le début", souligne le syndicat.

Or, "la période des fêtes de fin d'année doit rester un moment de réconciliation, ne l'oublions pas", plaident les commerçants. "Nous sommes le cœur des villes, mais vous êtes le cœur des commerçants. Sans personne pour pousser notre porte, nous ne pourrons maintenir l'activité qui vous est chère", s'alarment-ils, s'inquiétant par ailleurs de la place toujours plus importantes des géants du commerce en ligne ou de l'ouverture des hypermarchés le dimanche. "Que deviendront les commerces de proximité avec la multiplication des plates-formes de vente en ligne? Que deviendront les commerçants lorsque toutes les caisses automatiques auront envahi le pays? Que deviendrons-nous quand les hypermarchés auront fait le vide autour d'eux en ouvrant tous le dimanche?", se demandent-ils.

Face à ces menaces, ils lancent un appel aux Français : "Venez chez nous!". "Nous qui vendons votre baguette, qui inspirons vos idées de cadeaux et qui nous assurons que vous n'aurez pas froid cet hiver. Nous qui, souvent, connaissons votre prénom et l'âge de vos enfants. Nous qui incarnons le savoir-faire français. Nous qui contribuons à la croissance et à la création d'emplois. Nous qui espérons que vous entendrez ce message. N'hésitez pas à traverser la rue... nous sommes là", assurent-ils.