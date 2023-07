information fournie par So Foot • 13/07/2023 à 11:05

Face à la dépression, Dele Alli a pensé à prendre sa retraite

« Si vous connaissiez ma vie, vous me comprendrez un peu mieux. »

Dele Alli s’est confié à Gary Neville dans un entretien fort et émouvant. L’ancien joueur de Tottenham, annoncé comme l’une des plus prometteuses pépites mondiales, sort d’une saison en demi-teinte à Besiktas en étant prêté par Everton. L’international parle sans filtre de ses difficultés sportives, mais surtout de celles rencontrées hors terrain. « C’est toujours moi contre moi-même dans tous les domaines. Je gagnais le combat, je souriais, je montrais que j’étais heureux, mais à l’intérieur, je perdais définitivement la bataille. Un traumatisme est un traumatisme et votre corps l’enregistre de la même manière, quel qu’il soit », explique-t-il sans cacher son émotion.…

EL pour SOFOOT.com