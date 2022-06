Face à la Croatie, les Bleus battus pour la deuxième fois de suite à domicile

Battus pour la deuxième fois de suite au Stade de France, les Bleus ont bouclé lundi soir leur dernier rassemblement de la saison avec un quatrième match consécutif sans succès face à la Croatie (0-1).

France 0-1 Croatie

Morosité et sifflets

Didier Deschamps se balade depuis le premier jour avec un juge dans la poche : le résultat. À 53 ans, le sélectionneur des Bleus, qui fêtera le mois prochain ses 10 ans sur le banc des Bleus, se plaît à répéter à l'envi que seul ce fameux résultat trancherait tout, qu'il serait l'unique frontière entre un bon et un mauvais match. Alors, voilà : au cours de ce mois de juin, Deschamps a vu son équipe de France se casser les dents, ramener deux nuls de ses voyages et s'incliner deux fois chez elle. Elle a également vu son public lui hurler dessus et l'un de ses joueurs - Jonathan Clauss, qui a certainement vécu ses dernières minutes avec un survêtement bleu sur le corps au bout d'un rassemblement pénible sur le plan individuel - assister à ce triste spectacle avec les mains sur les hanches. Pour la première fois de son histoire, la Croatie, elle, a réussi son coup : sa dixième tentative aura été la bonne.Cette fois, les Bleus n'auront eu besoin que de trois minutes, d'un premier corner croate et d'un pied légèrement posé par Ibrahima Konaté sur le talon de Josip Brekalo pour se retrouver avec le nez dans la mouise. Tout heureux de voir ce cadeau tomber du ciel, Luka Modrić n'a, bien sûr, pas craché sur l'occasion de planter la vingt-deuxième graine internationale de sa vie sur penalty malgré un Mike Maignan parti du bon côté, et c'est alors l'intégralité de la première période qui a tourné sous les yeux d'un Stade de France de nouveau plein à craquer. La suite a été simple : pendant les 40 autres minutes de la face A de ce France-Croatie, on a vu l'équipe de France faire tourner le ballon sans réussir à électriser l'intérieur du jeu et sans aucun autre objectif que d'attendre l'exploit individuel d'un Kylian Mbappé agité, mais peu en réussite face à un Josip Stanišić au taquet.