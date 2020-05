Face à la crise, LR planche sur un "plan de relance"

Le député Les Républicains (LR) et président de la Commission de finances de l'Assemblée nationale, Eric Woerth, le 19 mars 2020 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Face au "choc économique" qui se profile, Les Républicains planchent sur un "plan de relance", alors que le débat revient sur l'allongement du temps de travail.

"Le choc économique va être énorme", a affirmé lundi le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, en détaillant un tableau très noir: "Un chômage qui va augmenter, des dettes, une croissance qui va s'effondrer, sans doute moins 10% cette année..."

Le Premier ministre Edouard Philippe avait mis en garde jeudi contre "l'appauvrissement général" qui guette la France, en plaidant pour "le travail, la solidarité, l'inventivité".

Un constat partagé, mais pour quelle action ensuite? "On sent le gouvernement un peu hésitant de peur de gréver les finances publiques", a affirmé lundi le patron du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad.

Les députés LR ont donc commencé à réfléchir à l'après, sur la base d'une note de 11 pages remise la semaine dernière par l'ancien ministre Eric Woerth.

"Il faut passer très vite du soutien à une économie totalement arrêtée à l'accélération de la relance d'une économie déconfinée", explique à l'AFP l'ancien ministre du Budget, qui plaide dans sa note pour "soutenir l'emploi pour éviter la casse et le krach social", "favoriser la reprise de la consommation", et "un soutien public direct aux entreprises".

A partir de ce canevas, les députés tireront la matière à des propositions de lois qui pourront être déposées lors de leurs prochaines niches parlementaires -- probablement dès le 11 juin.

"C'est indispensable de mettre les jalons du plan de relance avant l'été", selon M. Abad, car "si on attend septembre voire octobre, ce sera beaucoup trop tard".

Parmi les idées évoquées par M. Woerth, la transformation du chômage partiel en allègement de charges pour les entreprises, une baisse ciblée de la TVA pour les secteurs les plus touchés, et des mesures pour l'investissement, "clé de voute de la reprise".

Autre idée forte: un allègement de charges pour les entreprises embauchant des jeunes, qui risquent sinon, avertit M. Woerth, de devenir une "génération sacrifiée".

- "Surcroît d'efforts" -

Damien Abad, patron des députés LR, à l'Assemblée nationale, le 3 mars 2020 ( AFP / Ludovic Marin )

Dans ce plan, la question du temps de travail n'est pas abordée frontalement. Elle agite pourtant les rangs des Républicains.

"Il faut sortir du carcan des 35 heures", a estimé lundi le président du parti Christian Jacob, pour qui la question doit se régler "dans l'entreprise ou dans les branches".

Les 35 heures sont régulièrement remises en cause à droite, où "travailler plus pour gagner plus" avait été un slogan de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Le débat a ressurgi récemment avec une proposition du Medef puis une note de l'institut Montaigne plaidant pour augmenter le temps de travail.

"Je ne crois pas aux grands principes du sang et des larmes", a réagi M. Abad, partisan de négociations au niveau des entreprises et d'une annualisation du temps de travail. "Ne commençons pas à vouloir supprimer un jour férié, une semaine de vacances, ce n'est pas un bon signal envoyé aux salariés".

"S'il s'agit de demander aux Français de travailler davantage demain pour reconstruire ce modèle qui a failli, alors ça n'a pas de sens. Il faut d'abord savoir où nous voulons mener les Français", a de son côté affirmé le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié.

Le numéro 2 de LR Guillaume Peltier plaide lui pour "augmenter les salaires et le temps de travail sur la durée d'une vie", que ce soit par les RTT (il a évoqué début avril de renoncer à 5 jours en 2020, sur une base volontaire), la retraite, la durée hebdomadaire du travail...

D'autres jugent un tour de vis inévitable avec la crise: "si on veut rembourser nos dettes et mieux payer les gens, il faudra travailler un petit peu plus", par exemple "37 heures payées 37", a affirmé M. Retailleau. Car "je ne connais pas dans l'Histoire de peuple qui ait traversé de grandes épreuves sans un surcroît d'effort", répète-t-il.

