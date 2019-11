Face à la contestation, l'Iran bloque l'accès à Internet

La population iranienne, dont une partie est engagée dans un mouvement de révolte, ne parvient plus à obtenir d'informations sur ce qui se passe dans le pays.

Deux ans après les dernières révoltes populaires contre la cherté de la vie qui avaient secoué l'Iran des petites villes fin 2017, dix ans après le « mouvement vert » de 2009, porté par les classes moyennes libérales, la contestation est de retour dans les rues iraniennes.

En limitant les subventions sur l'essence, historiquement maintenue à un prix plus que modique, les autorités de la République islamique ont déclenché une contestation massive qui semble réunir toutes les classes sociales et les régions du pays depuis samedi 16 novembre. Déjà, les images de mouvements de foules, de slogans, d'occupation enthousiaste des rues par les protestataires commençaient à fleurir sur les écrans, au diapason des mouvements de contestation de Beyrouth, de Bagdad et d'ailleurs. Depuis, silence et opacité.

Le gouvernement iranien est parvenu à bloquer entièrement Internet, une mesure inédite par son ampleur et sa brutalité. Il est désormais pratiquement impossible d'obtenir des informations sur ce qui se passe dans le pays, l'intensité du mouvement ou d'évaluer l'ampleur de la répression.

Contourner la censure

Le pays et ses 80 millions d'habitants, engagés dans une nouvelle séquence de révolte dont on ne connaît pour l'instant que le bilan côté forces de l'ordre (quatre morts), sont donc coupés du monde. Trois agents des forces de l'ordre iraniennes ont été tués à l'arme blanche par des « émeutiers » près de Téhéran, a indiqué un communiqué des gardiens de la révolution, mardi. Seules des déclarations officielles menaçantes, de très rares informations obtenues de manière indépendante et quelques images confuses montrant des scènes de violence filtrent au compte-gouttes.

